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19:27 (мск), источник: Коммерсантъ

На Украине наступил сезон отставок

Глава МИДа и секретарь СНБО уходят с постов накануне инаугурации Владимира Зеленского.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке, объявив при этом о намерениях баллотироваться в Верховную раду. Это было сделано в день, когда он должен был присутствовать на заседании глав МИД стран Совета Европы: господин Климкин отменил поездку из-за несогласия с позицией европейцев по вопросу о возвращении России всех прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Кроме Павла Климкина о намерении уйти в отставку сообщил в пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов и другие высокопоставленные чиновники.

О намерении уйти с поста главы МИДа Павел Климкин сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook. Решение министра было предсказуемым. По словам господина Климкина, он, как и обещал, написал заявление об отставке, оно будет направлено в Верховную раду и новому президенту Украины Владимиру Зеленскому в день его инаугурации, 20 мая. Павел Климкин заранее проинформировал избранного президента о своем намерении.

У него должно быть право на свою внешнеполитическую команду, на строительство внешнеполитической стратегии. Я сказал ему, что готов помогать, где будет нужно и там, где будут совпадать наши принципы.
Павел Климкин

«На сегодня потенциал нашей внешней поддержки через политику, через эмоции почти исчерпан. Я понимаю, чего хотят украинцы, но также понимаю, чего от нас ожидает мир. У меня есть очень много различных идей, и я надеюсь их реализовать. Поэтому я иду вперед, иду в политику, иду в Верховную раду Украины», — сообщил он.

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Павел Климкин занимал должность главы МИД Украины почти пять лет. В пятницу он должен был присутствовать на заседании глав МИД стран—членов Совета Европы, но отменил поездку в Хельсинки из-за позиции комитета министров организации, которая открывала путь для возвращения России права голоса в ПАСЕ.

Впервые за много лет Украина не была представлена на мероприятии такого формата. Павел Климкин пообещал, что если Совет Европы вернет России право голоса в ПАСЕ, Киев не будет соблюдать минские соглашения.

Уроженец российского города Курск и выпускник факультета аэрофизики и космических исследований Московского физико-технического института по специальности «физика и прикладная математика» Павел Климкин был назначен на пост главы МИДа в 2014 году. Он работал во внешнеполитическом ведомстве с 1993 года, начав с должности атташе. Занимался вопросами военного контроля и разоружения. Был советником-посланником посольства Украины в Великобритании, а в июне 2012 стал послом Украины в Германии. Известен своей жесткой позицией по вопросу отношений с РФ.

В частности, в прошлом году он сообщил, что выступает за прекращение дипломатических отношений с Россией, однако этому препятствует большое число украинцев, которые находятся на российской территории.

«Я считаю, лично и эмоционально, что нам дипломатические отношения с Российской Федерацией не нужны», — сказал он.

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Одно из последних громких высказываний Павла Климкина было сделано в начале апреля. Он пригрозил предъявить Москве счет за ущерб, причиненный за все столетия «оккупации страны Россией». Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать названную в Госдуме сумму компенсации за время нахождения Крыма в составе Украины, министр напомнил: он уже как-то шутил по этому поводу в том духе, что «если Россия будет говорить про мифические компенсации, то Украина тоже посчитает компенсации за все столетия оккупации, и тогда никакой России не останется». «Но считайте, что в каждой шутке есть доля шутки», — при этом подчеркнул глава МИД Украины.

Отставка Павла Климкина — не единственная накануне инаугурации Владимира Зеленского среди членов команды пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко.

Источник: Коммерсантъ

Буквально через несколько часов после заявления главы МИДа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов также сообщил о желании уйти со своего поста. «В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — цитирует текст его заявления пресс-служба.

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При этом Александр Турчинов подчеркнул, что готов «на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании в дальнейшем защищать» Украину.

Александр Турчинов занимал свой пост с декабря 2014 года. До этого на протяжении почти четырех месяцев — с 23 февраля по 7 июня 2014 года — он временно исполнял обязанности главы государства и верховного главнокомандующего.

Уходят в отставку и сотрудники администрации Петра Порошенко. В пятницу агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в администрации президента сообщило об отставке главы этого ведомства Игоря Райнина. Ранее в отставку подали первый замглавы администрации президента Украины Виталий Ковальчук и замглавы администрации Константин Елисеев. По словам источника, указ об увольнении Игоря Райнина и других чиновников администрации, которые подали в отставку, будет обнародован 19 мая. Не исключено, что свои должности также покинут министр обороны Степан Полторак и генпрокурор Юрий Луценко.

Марианна Беленькая

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