19:27 (мск), источник: Коммерсантъ
На Украине наступил сезон отставок
Глава МИДа и секретарь СНБО уходят с постов накануне инаугурации Владимира Зеленского.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке, объявив при этом о намерениях баллотироваться в Верховную раду. Это было сделано в день, когда он должен был присутствовать на заседании глав МИД стран Совета Европы: господин Климкин отменил поездку
О намерении уйти с поста главы МИДа Павел Климкин сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook. Решение министра было предсказуемым. По словам господина Климкина, он, как и обещал, написал заявление об отставке, оно будет направлено в Верховную раду и новому президенту Украины Владимиру Зеленскому в день его инаугурации, 20 мая. Павел Климкин заранее проинформировал избранного президента о своем намерении.
У него должно быть право на свою внешнеполитическую команду, на строительство внешнеполитической стратегии. Я сказал ему, что готов помогать, где будет нужно и там, где будут совпадать наши принципы.
«На сегодня потенциал нашей внешней поддержки через политику, через эмоции почти исчерпан. Я понимаю, чего хотят украинцы, но также понимаю, чего от нас ожидает мир. У меня есть очень много различных идей, и я надеюсь их реализовать. Поэтому я иду вперед, иду в политику, иду в Верховную раду Украины», — сообщил он.
Павел Климкин занимал должность главы МИД Украины почти пять лет. В пятницу он должен был присутствовать на заседании глав МИД стран—членов Совета Европы, но отменил поездку в Хельсинки
Впервые за много лет Украина не была представлена на мероприятии такого формата. Павел Климкин пообещал, что если Совет Европы вернет России право голоса в ПАСЕ, Киев не будет соблюдать минские соглашения.
Уроженец российского города Курск и выпускник факультета аэрофизики и космических исследований Московского
«Я считаю, лично и эмоционально, что нам дипломатические отношения с Российской Федерацией не нужны», — сказал он.
Одно из последних громких высказываний Павла Климкина было сделано в начале апреля. Он пригрозил предъявить Москве счет за ущерб, причиненный за все столетия «оккупации страны Россией». Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать названную в Госдуме сумму компенсации за время нахождения Крыма в составе Украины, министр напомнил: он уже
Отставка Павла Климкина — не единственная накануне инаугурации Владимира Зеленского среди членов команды пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко.
Буквально через несколько часов после заявления главы МИДа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов также сообщил о желании уйти со своего поста. «В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — цитирует текст его заявления
Александр Турчинов занимал свой пост с декабря 2014 года. До этого на протяжении почти четырех месяцев — с 23 февраля по 7 июня 2014 года — он временно исполнял обязанности главы государства и верховного главнокомандующего.
Уходят в отставку и сотрудники администрации Петра Порошенко. В пятницу агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в администрации президента сообщило об отставке главы этого ведомства Игоря Райнина. Ранее в отставку подали первый замглавы администрации президента Украины Виталий Ковальчук и замглавы администрации Константин Елисеев. По словам источника, указ об увольнении Игоря Райнина и других чиновников администрации, которые подали в отставку, будет обнародован 19 мая. Не исключено, что свои должности также покинут министр обороны Степан Полторак и генпрокурор Юрий Луценко.
Марианна Беленькая