Зеленский хочет начать переговоры с Россией по Донбассу

«Но это будет диалог, в котором примут участие наши партнеры. Эти переговоры также ведутся в границах “нормандского формата” (Украина, РФ, Германия, Франция — Ред.). И тут мы, естественно, будем говорить. Потому что для того, чтобы о чем-то договориться, нужно начать говорить», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».
Ранее Стефанчук заявлял, что переговоры с Россией станут для Зеленского приоритетными, а сам украинский лидер назвал вопросы, которые поднимет на возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
В Кремле после этого отметили, что Москва открыта к диалогу, но не в обрамлении провокаций и диверсий, пишет «РИА Новости».
После госпереворота на Украине в 2014 году новые власти начали военную операцию против жителей Донбасса, которые не согласились с итогами майдана и образовали Донецкую и Луганскую народные республики.
В сложившейся ситуации Киев обвиняет Москву. РФ неоднократно указывала на абсурдность таких заявлений, отмечая, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывая Киев к урегулированию ситуации в Донбассе.
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