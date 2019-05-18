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00:59 (мск), источник: BFM.ru

Трамп взял ипотеку на сумму более $5 млн

Президент США Дональд Трамп взял в 2018 году ипотеку более чем на 5 млн долларов, свидетельствует отчет Офиса по правительственной этике о финансовых делах президента.

Источник: Reuters

В ежегодном отчете значится ипотечный кредит, полученный в банке на сумму от 5 млн до 25 млн долларов, передает РИА Новости.

Всего за Дональдом Трампом числится 14 кредитов, из них три — на сумму более чем 50 млн долларов.

В США даже очень богатые люди часто берут ипотеку. Это связано с тем, что процент по ипотечному кредиту обычно ниже, чем потенциальный доход от инвестирования наличных средств. Например, кредит на дом во Флориде выдан Трампу под 4,5% годовых, в то время как деньги, вложенные в бизнес или акции, могут дать значительно больший доход.

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