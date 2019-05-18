Посольство РФ обвинило FT в публикации непроверенной информации

В заявлении посольства говорится, что с апреля 2018 года по апрель 2019 пролив пересекло 25521 судно. Из них были досмотрены только 8%. Почти половина (43%) из общего количества проинспектированных судов следовали в российские порты или из них, но не в порты Украины. А каждый досмотр занимал в среднем менее часа и проводился во время якорной стоянки.
«Сооружение Керченского моста, высота которого достигает 35 м, не привело к какому-нибудь значимому ухудшению условий навигации, поскольку сама глубина пролива в 9,5 м не допускает прохода более тяжелых и высоких судов. Керченский пролив всегда был и остается открытым для судоходства, в том числе и для украинских военных кораблей, если они следуют установленным еще с советских времен уведомительным процедурам», — подчеркнули в российской дипмиссии.
Также дипломаты выразили удивление «таким анализом» издания, которое «которое обычно отличается профессионализмом и стремлением к объективности». «Очень жаль, что такая газета как FT используется в качестве пропагандистского инструмента теми, кто ищет поводы для безрассудного милитаристского позерства вокруг Крыма», — отмечается в опубликованном на сайте посольства сообщении.
Накануне Financial Times сообщила, что после строительства Крымского моста обработка грузов в украинском Мариуполе сократилась на 70%, в Бердянске — на 50%. Убытки портов в Азовском море составили $400 млн.
По информации издания, в июне 2018 года время ожидания для прохождения судов в порты Мариуполя и Бердянска составляло в среднем пять часов, в ноябре 2018 года — пять дней. При этом причинами задержек газета называет особенности строения моста.
Мост через Керченский пролив был открыт 15 мая 2018 года. Стоимость его строительства оценивается в 228 млрд руб. Это самый протяженный мост в России (19 км). Начало движения поездов по железнодорожной части запланировано на декабрь 2019 года. В марте мост взяли под охрану десантные катера.