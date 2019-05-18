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12:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Посольство РФ обвинило FT в публикации непроверенной информации

Посольство России в Великобритании заявило, что опубликованный накануне в Financial Times текст о влиянии моста через Керченский пролив на судоходство в регионе поражает «необычайно низким уровнем журналистики». Российские дипломаты направили в редакцию газеты письмо, в котором подчеркнули, что авторы текста «полностью игнорируют официальную статистику судоходства в Керченском проливе» и «позволяют себе манипулировать отдельными обвинениями и непроверенными данными».

Источник: РИА "Новости"

В заявлении посольства говорится, что с апреля 2018 года по апрель 2019 пролив пересекло 25521 судно. Из них были досмотрены только 8%. Почти половина (43%) из общего количества проинспектированных судов следовали в российские порты или из них, но не в порты Украины. А каждый досмотр занимал в среднем менее часа и проводился во время якорной стоянки.

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«Сооружение Керченского моста, высота которого достигает 35 м, не привело к какому-нибудь значимому ухудшению условий навигации, поскольку сама глубина пролива в 9,5 м не допускает прохода более тяжелых и высоких судов. Керченский пролив всегда был и остается открытым для судоходства, в том числе и для украинских военных кораблей, если они следуют установленным еще с советских времен уведомительным процедурам», — подчеркнули в российской дипмиссии.

Также дипломаты выразили удивление «таким анализом» издания, которое «которое обычно отличается профессионализмом и стремлением к объективности». «Очень жаль, что такая газета как FT используется в качестве пропагандистского инструмента теми, кто ищет поводы для безрассудного милитаристского позерства вокруг Крыма», — отмечается в опубликованном на сайте посольства сообщении.

Накануне Financial Times сообщила, что после строительства Крымского моста обработка грузов в украинском Мариуполе сократилась на 70%, в Бердянске — на 50%. Убытки портов в Азовском море составили $400 млн.

По информации издания, в июне 2018 года время ожидания для прохождения судов в порты Мариуполя и Бердянска составляло в среднем пять часов, в ноябре 2018 года — пять дней. При этом причинами задержек газета называет особенности строения моста.

Мост через Керченский пролив был открыт 15 мая 2018 года. Стоимость его строительства оценивается в 228 млрд руб. Это самый протяженный мост в России (19 км). Начало движения поездов по железнодорожной части запланировано на декабрь 2019 года. В марте мост взяли под охрану десантные катера.

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