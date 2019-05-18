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13:36 (мск), источник: Интерфакс

Курц отказался от сотрудничества с попавшим в скандал вице-канцлером Австрии

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU — Канцлер Австрии Себастиан Курц больше не собирается сотрудничать со своим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе, попавшим в связанный с Россией политический скандал, сообщают в субботу немецкие СМИ со ссылкой на источники.

Источник: AFP 2019

Пока не ясно, приведет ли эта ситуация лишь к отставке Штрахе или же к распаду правящей коалиции, отмечается в сообщениях.

Штрахе подозревают в том, что он в 2017 году на Ибице контактировал с российским предпринимателем Аленой Макаровой и обсуждал с ней возможности помощи с ее стороны на парламентских выборах в обмен на выгодный контракт, сообщало издание Spiegel.

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В частности, по данным издания, россиянке за ее финансовую помощь на выборах предлагались выгодные условия для приобретения одного из влиятельных австрийских изданий — Kronen Zeitung.

Информация стала достоянием гласности после того, как частично видеозапись с беседой была обнародована Spiegel. Кто является автором видео, не сообщается.

В момент встречи австриец, который является лидером Австрийской партии свободы (АПС), еще не был вице-канцлером. Встреча была организована, предположительно, одним из помощников Штрахе, владеющим русским языком.

На записи видно, что все участники встречи находились в состоянии довольно сильного алкогольного опьянения.

По данным СМИ, прокуратура намерена проверить информацию, получив у Spiegel всю видеозапись.

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