Свердловские власти предложат список площадок для храма в Екатеринбурге

«Хочу, чтобы вы услышали: вопрос не стоит так — храм или сквер. И храм, и сквер нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу — должны решить все вы, жители Екатеринбурга. Повторю, вы знаете, что есть разные точки зрения. И все они должны быть услышаны. Уже в понедельник — и в СМИ, и на сайтах региональных и городских органов власти — мы опубликуем для обсуждения перечень возможных мест для строительства храма», — приводятся в сообщении департамента информполитики Свердловской области слова Куйвашева.
Помимо сквера на Октябрьской площади, это будет еще не менее четырех потенциальных площадок.
Евгений Куйвашевгубернатор региона
Губернатор отметил, что этот список не носит исчерпывающий характер. «Предлагайте свои варианты — все их обязательно рассмотрим и вместе с вами обсудим. Потом — проведем опрос жителей. И сообща примем окончательное решение. Сделаем это открыто. Приглашаю всех к активному, конструктивному участию в обсуждении и предстоящем опросе о месте строительства храма святой великомученицы Екатерины», — подчеркнул глава региона.
По словам Куйвашева, инициатива строительства храма святой великомученицы Екатерины — «абсолютно благое дело».
«Дань памяти — нашей истории, предкам, традициям. Словом, то, что должно объединять всех нас. Однако сейчас в городе обозначились диаметрально противоположные мнения о месте строительства храма. Хотел бы прямо сказать вам, что и я лично, и власти области, города понимаем свою ответственность за достижение общего согласия по этому вопросу. Если ошибки допущены, в том числе и мной — то надо это признать и исправить ошибки. Добавлю, что при всей разнице позиций — мнение всех, без исключения, жителей города и области одинаково ценно», — заявил губернатор.
Первые протесты против возведения храма святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в понедельник. Губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что «люди конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали сохранить сквер». Глава региона призвал конфликтующие стороны к диалогу и пригласил на встречу представителей как противников, так и сторонников строительства.
По итогам переговоров власти заявили, что не видят правовых оснований для прекращения строительства.
Вечером во вторник прошла вторая акция против строительства храма. По данным областного главка МВД, протоколы о мелком хулиганстве составлены против 26 участников протестов, еще трое активистов привлечены к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В среду на месте строительства храма прошла третья акция протеста, в ходе которой были задержаны, по данным областного главка МВД, 70 человек. Всего, по информации полиции, протоколы о правонарушениях составлены против 98 участников протестов.
Президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга на предмет их отношения к строительству храма на месте одного из городских скверов, поскольку необходимо учесть мнение жителей. Городские власти заявили, что опрос горожан планируется начать в ближайшее время. Руководитель фонда святой Екатерины, который выступает инициатором проекта, в четверг сообщил РИА Новости, что подготовка к строительству храма приостановлена на время проведения опроса. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подтвердил это.