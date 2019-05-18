Власти Свердловской области предложат список площадок для возведения храма

«Если ошибки допущены, в том числе и мной — то надо это признать и исправить ошибки. Добавлю, что при всей разнице позиций — мнение всех, без исключения, одинаково ценно. В понедельник на сайтах региональных и городских органов власти будет опубликован для обсуждения перечень возможных мест для строительства храма. Планируется, что помимо сквера на Октябрьской площади, это будет еще не менее четырех потенциальных площадок», — говорится в заявлении губернатора.
Он добавил, что горожане могут предлагать и свои варианты, потому что «мнение всех, без исключения, жителей города и области одинаково ценно».
Хочу, чтобы вы услышали: вопрос не стоит так — храм или сквер. И храм, и сквер — нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу — должны решить все вы, жители Екатеринбурга.
Евгений Куйвашевгубернатор Свердловской области
13 мая в Екатеринбурге начались несанкционированные акции протеста против строительства собора Святой Екатерины на территории сквера около драмтеатра. За три дня проведения акций полиция задержала 96 человек. 16 мая вопрос о решении спора вокруг строительства храма задали президенту Владимиру Путину, который рекомендовал учесть мнение местных жителей и провести опрос. Администрация города согласилась с президентом, при этом от референдума, на котором настаивали участники акции протеста, отказалась. В субботу, 18 мая, Александр Высокинский провел встречу с инициативной группой протестующих.
Александра Трифонова; Дарья Соколова, Екатеринбург