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13:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Свердловской области предложат список площадок для возведения храма

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил жителям города обсудить альтернативные площадки для строительства храма Святой Великомученицы Екатерины. Он сообщил, что 20 мая в СМИ и на сайтах органов власти будет опубликован перечень возможных мест для строительства храма.

Источник: РИА "Новости"

«Если ошибки допущены, в том числе и мной — то надо это признать и исправить ошибки. Добавлю, что при всей разнице позиций — мнение всех, без исключения, одинаково ценно. В понедельник на сайтах региональных и городских органов власти будет опубликован для обсуждения перечень возможных мест для строительства храма. Планируется, что помимо сквера на Октябрьской площади, это будет еще не менее четырех потенциальных площадок», — говорится в заявлении губернатора.

Он добавил, что горожане могут предлагать и свои варианты, потому что «мнение всех, без исключения, жителей города и области одинаково ценно».

Хочу, чтобы вы услышали: вопрос не стоит так — храм или сквер. И храм, и сквер — нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу — должны решить все вы, жители Екатеринбурга.
Евгений Куйвашев
губернатор Свердловской области

13 мая в Екатеринбурге начались несанкционированные акции протеста против строительства собора Святой Екатерины на территории сквера около драмтеатра. За три дня проведения акций полиция задержала 96 человек. 16 мая вопрос о решении спора вокруг строительства храма задали президенту Владимиру Путину, который рекомендовал учесть мнение местных жителей и провести опрос. Администрация города согласилась с президентом, при этом от референдума, на котором настаивали участники акции протеста, отказалась. В субботу, 18 мая, Александр Высокинский провел встречу с инициативной группой протестующих.

Александра Трифонова; Дарья Соколова, Екатеринбург

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