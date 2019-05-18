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13:46 (мск), источник: РИА Новости

Вице-канцлер Австрии объявил об отставке из-за «российского скандала»

ВЕНА, 18 мая — РИА Новости. Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в субботу объявил об отставке с правительственного поста после скандала с видеозаписью.

Источник: РИА Новости

«Я сегодня в 11.00 (12.00 мск — ред.) говорил с канцлером Себастьяном Курцем, попросил об отставке с должности вице-канцлера Австрии, и он примет это решение», — заявил Штрахе журналистам.

По итогам досрочных парламентских выборов в Австрии в 2017 году консервативная Австрийская народная партия во главе с канцлером Себастьяном Курцем сформировала коалиционное правительство с правой Австрийской партией свободы во главе со Штрахе.

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Ранее издания Spiegel и Sueddeutsche Zeitung сообщили со ссылкой на попавшую в их распоряжение видеозапись, что Штрахе в 2017 году обсуждал с предполагаемой россиянкой Аленой Макаровой возможность покупки ею австрийского издания Kronen Zeitung, чтобы получить помощь на предстоящих парламентских выборах. Кроме того, издания отмечали, что на встрече обсуждались и другие сделки, заключив которые Макарова могла якобы получить доступ к государственным контрактам в обмен на помощь Австрийской партии свободы (АПС), лидером которой является Штрахе. Верховная прокуратура Австрии заявила, что проверит эту видеозапись.

Газета Welt в свою очередь заявила, что разговор, обрывки которого попали в распоряжение СМИ, длился якобы целых шесть часов, при этом так называемая «россиянка» оказалась всего лишь «приманкой», подчеркивает издание, добавляя, что, по всей видимости, запечатленная на видео встреча была «ловушкой».

Того же мнения придерживается и сам Spiegel, который уточняет, что вилла, на которой обсуждались «миллионные сделки», была оснащена несколькими скрытыми камерами.

При этом остается неясным, кто и с какой целью устраивал «ловушку» для будущего вице-канцлера.

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