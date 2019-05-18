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18:57 (мск), источник: РИА Новости

Пресс-секретарь Зеленского назвала публикацию указа о роспуске Рады фейком

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь избранного президента Украины Владимира Зеленского Ирина Победоносцева назвала опубликованный в СМИ проект указа о роспуске Верховной рады фейком, не имеющим отношения к реальности. Об этом сообщает сайт «Громадське ТВ».

Источник: РИА Новости

Ранее некоторые СМИ опубликовали фотокопию документа, в котором говорится о прекращении полномочий Верховной рады и назначении досрочных парламентских выборов на 14 июля. Как отмечало издание «Страна.ua», Зеленский собирается подписать этот указ 20 мая, в день инаугурации.

В штабе Зеленского заявляли, что «прорабатывают разные варианты подходов», в том числе и роспуск парламента, но окончательное решение будет зависеть от нового президента.

Накануне фракция «Народный фронт» вышла из коалиции в Раде и фактически заблокировала возможность распустить парламент. Теперь депутаты должны за 30 дней сформировать новое большинство, но даже если они этого не сделают, по истечении этого срока распустить Раду будет невозможно — до очередных выборов останется меньше шести месяцев.
Парламентские выборы намечены на Украине на октябрь.

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