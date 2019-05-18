Вице-канцлер Австрии опроверг российское гражданство своей собеседницы с видеозаписи

19:46 (мск), источник: Ведомости
«Через своего немецкого знакомого она хотела познакомиться со мной, — сказал Штрахе на
«Эту даму я встречал один раз в ходе приватного ужина во время моего отпуска, после у меня больше не было контактов с ней, я ее больше не видел», — подчеркнул политик. Штрахе добавил, что во время встречи он находился в состоянии алкогольного опьянения, что и было использовано злоумышленниками.
Политик назвал появившиеся в СМИ публикации «намеренным политическим убийством». По его словам, опубликованные отрезки видео были вырезаны из общего контекста таким образом, чтобы опорочить его и его коллегу по партии Йоханна Гуденуса, который тоже присутствовал на встрече.
Вечером 17 мая журнал Spiegel и немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись разговора Штрахе с женщиной, которую немецкие СМИ назвали богатой россиянкой Аленой Макаровой. В ходе беседы, запечатленной на видео, женщина предложила политику поддержку на выборах, а взамен попросила помощи в бизнесе. По данным Spiegel, встреча была подстроена, кто стоит за ее организацией, не сообщается.
На фоне скандала с видеозаписью Штрахе подал заявление об отставке с поста
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