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18:49 (мск), источник: Daily Storm

Порошенко посоветовал Зеленскому продолжать прежний курс

Давление на Россию и движение Украины к вступлению в Евросоюз должны быть основой политики президента, считает уходящий глава.

Источник: РИА "Новости"

Действующий президент Украины Петр Порошенко дал шесть напутствий своему преемнику, Владимиру Зеленскому, который должен вступить в должность уже 20 мая. Глава государства заявил, что следующему украинскому лидеру стоит придерживаться тех же принципов, на которые ориентировался сам Порошенко: в частности, продолжать давление на Россию при помощи зарубежных союзников и санкций, а также вести Украину к вступлению в Евросоюз и НАТО.

«Послезавтра приступит к работе новый президент Украины. Я твердо надеюсь, что он продолжит движение Украины в ЕС», — приводит РИА Новости слова Порошенко.

И что бы я хотел сказать тем, кто уже послезавтра будет воплощать в жизнь государственную стратегию … Укрепляйте проукраинскую международную коалицию, которая вместе с Украиной противостоит агрессии РФ и поддерживает реформы. Усиливайте санкционное давление западных стран на РФ.
Петр Порошенко

Уходящий украинский лидер добавил, что Украина до 2023 года должна стать соответствующей требованиям для членства в ЕС, чтобы подать заявку о вступлении и в ЕС, и в НАТО. Кроме этого, Порошенко попросил власти страны и далее выполнять Соглашение об ассоциации с ЕС, а также о зоне свободной торговли, вести «секторальную работу с ЕС по направлениям, которые зафиксированы, — цифровой союз, энергетический союз, таможенный союз, шенгенский союз».

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Порошенко отметил, что горд развитием отношений ЕС и Украины за период своего президентства. По мнению главы государства, Украина и ЕС стали ближе, чем когда-либо раньше в истории. Также к своим достижениям он отнес то, что у украинцев появилась возможность ездить в страны Евросоюза без виз.

Верховная рада 16 мая 2019 года назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая. Сам победитель президентской кампании требовал, чтобы парламент назначил церемонию его вступления в должность на 19-е число.

Зеленский отмечал, что парламентарии специально стараются утвердить дату инаугурации на максимально поздний срок, чтобы у нового президента не было возможности распустить Раду.

﻿ЦИК Украины 23 апреля завершил обработку протоколов и опубликовал результаты второго тура выборов президента, однако долго не называл Зеленского победителем, ссылаясь на задержки при подсчете из-за празднования православной Пасхи. Зеленский получил 73,22% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко — 24,45%. Проигравший предвыборную гонку и признавший свое поражение Порошенко уже пообещал вернуться в украинскую политику на парламентских выборах, которые пройдут осенью 2019 года, а возможно, и выиграть следующие президентские выборы в 2024 году. ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов.

Егор Латышев

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