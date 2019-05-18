18:49 (мск), источник: Daily Storm
Порошенко посоветовал Зеленскому продолжать прежний курс
Давление на Россию и движение Украины к вступлению в Евросоюз должны быть основой политики президента, считает уходящий глава.
Действующий президент Украины Петр Порошенко дал шесть напутствий своему преемнику, Владимиру Зеленскому, который должен вступить в должность уже 20 мая. Глава государства заявил, что следующему украинскому лидеру стоит придерживаться тех же принципов, на которые ориентировался сам Порошенко: в частности, продолжать давление на Россию при помощи зарубежных союзников и санкций, а также вести Украину к вступлению в Евросоюз и НАТО.
«Послезавтра приступит к работе новый президент Украины. Я твердо надеюсь, что он продолжит движение Украины в ЕС», — приводит РИА Новости слова Порошенко.
И что бы я хотел сказать тем, кто уже послезавтра будет воплощать в жизнь государственную стратегию … Укрепляйте проукраинскую международную коалицию, которая вместе с Украиной противостоит агрессии РФ и поддерживает реформы. Усиливайте санкционное давление западных стран на РФ.
Уходящий украинский лидер добавил, что Украина до 2023 года должна стать соответствующей требованиям для членства в ЕС, чтобы подать заявку о вступлении и в ЕС, и в НАТО. Кроме этого, Порошенко попросил власти страны и далее выполнять Соглашение об ассоциации с ЕС, а также о зоне свободной торговли, вести «секторальную работу с ЕС по направлениям, которые зафиксированы, — цифровой союз, энергетический союз, таможенный союз, шенгенский союз».
Порошенко отметил, что горд развитием отношений ЕС и Украины за период своего президентства. По мнению главы государства, Украина и ЕС стали ближе, чем
Верховная рада 16 мая 2019 года назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая. Сам победитель президентской кампании требовал, чтобы парламент назначил церемонию его вступления в должность на 19-е число.
ЦИК Украины 23 апреля завершил обработку протоколов и опубликовал результаты второго тура выборов президента, однако долго не называл Зеленского победителем, ссылаясь на задержки при подсчете
Егор Латышев
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