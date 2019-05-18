У Штрахе глаза велики: вице-канцлер Австрии ушел в отставку

Хайнц-Кристиан Штрахе принял решение об отставке после крупного скандала. Немецкое издание Spiegel опубликовало видеозапись, на которой Штрахе ведет переговоры с некой россиянкой, которая пообещала профинансировать избирательную кампанию политика в обмен на госзаказы в строительной сфере.
Однако сам вице-канцлер сегодня заявил, что встречался с гражданкой Латвии, а не России, и ни о каких коррупционных схемах речи не шло. Тем не менее Штрахе отметил, что не хочет, чтобы возникший вокруг него скандал повлиял на судьбу правящей коалиции, поэтому и подал в отставку.
По данным Spiegel, ролик с участием Штрахе и неизвестной бизнесвумен из России датируется 2016 годом. Дело происходило на Ибице.
Женщина представилась племянницей российского олигарха и называла себя Аленой Макаровой. На видео, которое уже было признано подлинным, она предложила инвестировать в Австрию четверть миллиарда евро.
При этом дама неоднократно дала понять, что эти деньги получены незаконным образом. Кроме того, она сделала предложение о покупке австрийского таблоида Kronen Zeitung, чтобы в будущем издание поддерживало позицию правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС), которую возглавляет Штрахе. В ответ он согласился передать фирмам россиянки ряд государственных строительных заказов, причем на очень выгодных условиях.
Комментируя скандал, Штрахе отметил, что инициатором переговоров на самом деле была латвийская гражданка ЕС. Вместе с дочерью она приехала на Ибицу, чтобы попросить у Штрахе помощи с переездом в Австрию, а также пообещала вложиться в австрийскую экономику. Речь шла об обычном дружеском ужине, подчеркнул вице-канцлер.
Скандал произошел незадолго до выборов в Европарламент.
Сам Штрахе уверяет, что стал жертвой конкурентов.
Он пообещал разобраться с обидчиками в суде. О том, как скандал освещается в Австрии и Германии, рассказывает специальный корреспондент Business FM в Европе Мария Волкова.
«Правительственный кризис в Вене — так отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе после публикации скандального видео называют в немецкой и австрийской прессе, «бирюзово-голубая» правящая коалиция в Австрии, по-видимому, в шаге от раскола. Штрахе возглавлял Австрийскую партию свободы, это ультраправая популистская партия, она входила в коалицию с партией канцлера Себастьяна Курца. Теперь Штрахе подал в отставку и с поста вице-канцлера, и с поста главы партии. Курц отставку принял. В настоящее время обсуждается вопрос о том, продолжит ли Курц коалицию с АПС с другим вице-канцлером или назначит досрочные выборы. Кстати, прошлые выборы, на которых победила партия Курца, тоже были досрочными, так что вполне возможно, что Австрию ждет внеочередная избирательная кампания.
Сам Хайнц-Кристиан Штрахе сегодня дал пресс-конференцию, он назвал опубликованное видео, которое было отснято почти четыре года назад, целенаправленным заказным политическим убийством. Он считает, что его подставили.
Две женщины, с которыми он встречался и вел переговоры на вилле на Ибице, по его словам, были «подсадными утками». Во время пресс-конференции Штрахе много раз говорил о том, что был пьян, и даже отдельно извинился перед своей женой, потому что видео действительно компрометирующее. Также в европейской прессе пишут о том, что, возможно, не случайно этот скандал вспыхнул именно сейчас, за неделю до выборов в Европарламент. Сейчас Европа к ним активно готовится, идет широкая избирательная кампания, и, возможно, удар по Шрахе — это удар по всему правому лагерю, который сейчас набирает голоса избирателей по всей Европе".
Выборы в Европейский парламент состоятся в следующее воскресенье, 26 мая. Будет избран 751 депутат. Они представят более 500 миллионов европейцев, что делает эти выборы крупнейшими транснациональными выборами в истории.