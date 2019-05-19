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01:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении. Об этом он сообщил на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери, передает издание Postimees.

Источник: РИА "Новости"

Луйк указал на то, что Россия сформировала семь новых военных полков в Западном военном округе в 2018 году. По его словам, они дислоцированы на расстоянии менее чем 50 километров от государственной границы.

Он выразил мнение, что Москва ведет восстановление глобального военного охвата, утраченного в последние годы существования СССР.

Глава ведомства подчеркнул, что Россия рассчитывает на ослабление НАТО в ближайшие годы.

Кроме того, Луйк раскритиковал решение Совета Европы поддержать восстановление права голоса в организации. «Я жду, что в скором времени в повестку дня следующим может быть вынесен вопрос об отмене санкций Европейского Союза в отношении России», — рассказал он.

9 мая министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что Россия не вернула и не собирается возвращать Эстонии 5,2 процента территории, вероятно, имея в виду территорию, включающую Ивангород и часть Печорского района Псковской области, которая принадлежала Эстонии по Тартускому договору. Позднее премьер-министр Юри Ратас сообщил о достижении консенсуса по этому вопросу.

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