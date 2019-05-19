Саакашвили рассказал, как Зеленский должен относиться к России

По его словам, Украина — это «теневое» государство, где все решения принимаются «за кулисами». При этом он подчеркнул, что Порошенко надеется взять реванш у Зеленского за поражение на выборах через несколько месяцев.
«Зеленскому говорят: “Добро пожаловать в клуб, заходи к нам в кулисы, мы тут все решим”. То, что делал Порошенко, — это нашпиговывал везде своих людей. Например, сняли председателя Конституционного суда с за уши притянутым поводом для того, чтобы провести лояльного Порошенко человека — все это рассчитано на реванш через несколько месяцев», — сказал Саакашвили.
Кроме того, бывший президент Грузии отметил, что если Зеленского «затащат за кулисы», то его будет ожидать судьба «хуже Ющенко».
Саакшвили также заявил, что Зеленский может забыть о переговорах с Россией, потому что Москва якобы «недоговороспособна». «Любые заигрывания и только двусторонние переговоры с Москвой ничего не дадут, потому что Москва тоже недоговороспособна», — считает он.