Депутат Рады оценил экономические потери от сокращения экспорта в Россию

Он подчеркнул, что для того, чтобы вернуть экономику Украины на уровень 2013 года стране понадобится минимум 35 лет, причем главным условием для этого он назвал восстановление отношений с Россией.
«Для того чтобы был рост ВВП реальный и вернуться хотя бы к тому, что было в 2013-м году теми темпами, о которых нам рассказывает нынешнее правительство, должно пройти 35 лет. Мы за последние пять лет потеряли экспорта в Россию порядка 75−80 миллиардов долларов. Наши предприятия, которые были ориентированы на российский рынок и на рынок стран СНГ, просто сейчас стоят», — сказал Новинский.
Таким образом, подчеркнул Новинский, приоритетной целью президента Зеленского должно быть окончание внутриукраинского конфликта в Донбассе, что позволит объединить общество и обеспечить рост ВВП.
При этом он добавил, что Украине придется идти на компромиссы с Россией, потому что благодаря ей страна сможет развиваться.
«Это наш сосед и от этого никуда не деться. На протяжении веков он будет нашим соседом. Жить с соседом нужно в нормальных отношениях — только плохой хозяин живет с соседом в ссоре постоянной. Хороший хозяин с соседом дружит», — рассказал депутат.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором».
Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.