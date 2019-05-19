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13:08 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко заявил о завершении на Украине процесса декоммунизации

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости. Процесс декоммунизации на Украине фактически завершен, заявил действующий украинский лидер Петр Порошенко.

Источник: РИА Новости

Об этом он сообщил на церемонии памяти жертв политических репрессий, трансляцию вел телеканал «Прямой».

Порошенко напомнил, что теперь в стране «запрещена коммунистическая идеология», а «новая церковь» получила томос об автокефалии.

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Борьба с советским прошлым на Украине

Киев постоянно заявляет о резком неприятии советского периода истории.

С 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В частности, он предполагает переименование городов и улиц, названных в честь государственных деятелей СССР.

Институт нацпамяти опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «о декоммунизации». Документ вызвал резонанс в обществе, так как в нем не были прописаны границы его применения.

В феврале 2018-го директор института Владимир Вятрович заявил, что после «декоммунизации» начнется «деколонизация», призванная уничтожить легенды об общности украинцев и русских.

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Объединительный собор и «новая церковь»

В декабре 2018 года в Киеве по инициативе Петра Порошенко и патриарха Варфоломея прошел «объединительный собор», итогом которого стало избрание главой новой «автокефальной церкви» Епифания Думенко.

Пятого января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии «новой церкви» Украины. Документ ограничивает новосозданную структуру и делает ее зависимой от Константинополя.

В РПЦ такую «автокефалию» назвали пустышкой, а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.

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