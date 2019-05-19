«Я был единственным ребенком в семье». Миллиардер Макаров отреагировал на видео со своей «племянницей»

«Широко известен тот факт, что я был единственным ребенком в семье, и, соответственно, племянниц у меня нет. С женщиной, именующей себя Аленой Макаровой, я не имею никаких родственных связей и не знаком вообще», — передал Макаров Forbes через представителя. «Мы используем все юридически приемлемые методы для выяснения, кто стоит за неправомочным (несанкционированным) использованием моего имени», — сообщил миллиардер.
Игорь Макаров — президент Международной группы компаний «Арети». Он занимает 48 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России. Состояние Макарова оценивается в $2,1 млрд.
Женщина, выдающая себя за племянницу «близкого к Путину российского олигарха» Игоря Макарова по имени Алена Макарова, фигурирует в видео, вызвавшем политический скандал в Австрии. Видео опубликовали в минувшую пятницу немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel.
На кадрах, сделанных скрытой камерой на частной вилле на Ибице в 2017 году, показаны двое австрийских политиков — лидер ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе, его соратник Иоганн Гуденус, а также супруга Гуденуса и женщина, которую австрийцы считают Аленой Макаровой. Встреча на вилле происходит за несколько месяцев до парламентских выборов в Австрии.
Собравшиеся обсуждают возможность покупки «Макаровой» 50% крупнейшей австрийской газеты Kronen Zeitung с тем, чтобы обеспечить партии Штрахе благоприятное освещение перед выборами.
Австриец на записи говорит, что взамен его собеседница может рассчитывать на помощь в ее бизнесе — например, на получение крупных инфраструктурных госконтрактов, которые сейчас правительство Австрии заключает со Strabag.
На выборах АПС заняла второе место после консервативной Австрийской народной партии под руководством Себастьяна Курца и вошла в состав коалиционного правительства. Курц стал канцлером, а Штрахе — его заместителем. После скандала с видео Штрахе подал в отставку с поста вице-канцлера и сложил с себя полномочия лидера АПС. Курц предложил как можно скорее провести досрочные парламентские выборы.