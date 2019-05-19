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16:44 (мск), источник: Forbes

«Я был единственным ребенком в семье». Миллиардер Макаров отреагировал на видео со своей «племянницей»

Миллиардер Игорь Макаров заявил, что не знаком и не имеет никаких родственных связей с женщиной, выдававшей себя за его племянницу. Видео встречи австрийских политиков с этой женщиной вызвало политический скандал и привело к отставке вице-канцлера Австрии.

Источник: РИА "Новости"

«Широко известен тот факт, что я был единственным ребенком в семье, и, соответственно, племянниц у меня нет. С женщиной, именующей себя Аленой Макаровой, я не имею никаких родственных связей и не знаком вообще», — передал Макаров Forbes через представителя. «Мы используем все юридически приемлемые методы для выяснения, кто стоит за неправомочным (несанкционированным) использованием моего имени», — сообщил миллиардер.

Игорь Макаров — президент Международной группы компаний «Арети». Он занимает 48 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России. Состояние Макарова оценивается в $2,1 млрд.

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Женщина, выдающая себя за племянницу «близкого к Путину российского олигарха» Игоря Макарова по имени Алена Макарова, фигурирует в видео, вызвавшем политический скандал в Австрии. Видео опубликовали в минувшую пятницу немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel.

На кадрах, сделанных скрытой камерой на частной вилле на Ибице в 2017 году, показаны двое австрийских политиков — лидер ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе, его соратник Иоганн Гуденус, а также супруга Гуденуса и женщина, которую австрийцы считают Аленой Макаровой. Встреча на вилле происходит за несколько месяцев до парламентских выборов в Австрии.

Собравшиеся обсуждают возможность покупки «Макаровой» 50% крупнейшей австрийской газеты Kronen Zeitung с тем, чтобы обеспечить партии Штрахе благоприятное освещение перед выборами.

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Австриец на записи говорит, что взамен его собеседница может рассчитывать на помощь в ее бизнесе — например, на получение крупных инфраструктурных госконтрактов, которые сейчас правительство Австрии заключает со Strabag.

На выборах АПС заняла второе место после консервативной Австрийской народной партии под руководством Себастьяна Курца и вошла в состав коалиционного правительства. Курц стал канцлером, а Штрахе — его заместителем. После скандала с видео Штрахе подал в отставку с поста вице-канцлера и сложил с себя полномочия лидера АПС. Курц предложил как можно скорее провести досрочные парламентские выборы.

Тайная видеозапись разрушила правящую коалицию Австрии
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