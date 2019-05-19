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19:54 (мск), источник: РИА Новости

Австрийская прокуратура отказалась начать расследование в отношении Штрахе

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Верховная прокуратура Австрии после изучения скандальной видеозаписи с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе не нашла оснований инициировать расследование в отношении Штрахе и его помощника Йоханна Гуденуса, передает радиостанция Oesterreich 1.

Источник: Reuters

«Конкретных доказательств наличия преступления из этого (видеозаписи — ред.) не следует», — цитирует радиостанция письменное заявление прокуратуры.

Изучение полной версии видеозаписи, отрывки которой ранее опубликовали СМИ, поручили прокуратуре по противодействию экономическим преступлениям и коррупции. Однако немецкие издания отказываются предоставлять неотредактированный видеоматериал.

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С чего все началось

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некой «россиянкой», которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.

Немецкая Welt указала на то, что запечатленная на видео встреча была «ловушкой» для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе, также назвавший ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку.

Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.

После этого верховная прокуратура Австрии занялась проверкой видеозаписи. Генеральный секретарь министерства по делам юстиции Кристиан Пильначек подчеркнул в интервью газете Kurier, что «имеются только вырезки из видеозаписи», по которым «невозможно оценить контекст».

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