19:54 (мск), источник: РИА Новости
Австрийская прокуратура отказалась начать расследование в отношении Штрахе
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Верховная прокуратура Австрии после изучения скандальной видеозаписи с бывшим
«Конкретных доказательств наличия преступления из этого (видеозаписи — ред.) не следует», — цитирует радиостанция письменное заявление прокуратуры.
Изучение полной версии видеозаписи, отрывки которой ранее опубликовали СМИ, поручили прокуратуре по противодействию экономическим преступлениям и коррупции. Однако немецкие издания отказываются предоставлять неотредактированный видеоматериал.
За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что
Немецкая Welt указала на то, что запечатленная на видео встреча была «ловушкой» для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе, также назвавший ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку.
Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.
После этого верховная прокуратура Австрии занялась проверкой видеозаписи. Генеральный секретарь министерства по делам юстиции Кристиан Пильначек подчеркнул в интервью газете Kurier, что «имеются только вырезки из видеозаписи», по которым «невозможно оценить контекст».
Читайте также: Почему скандальное видео обнародовано только сейчас?