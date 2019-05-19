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22:01 (мск), источник: РИА Новости

Пашинян объявил о «втором этапе революции» в Армении

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал начало «второго этапа революции» в Армении. Соответствующее заявление он опубликовал в Facebook.

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«Завтра я объявлю о втором самом главном этапе революции в Армении. Я с нетерпением жду общенациональной поддержки», — написал глава государства.

Президент также призвал граждан страны блокировать работу судов.

Блокируем все без исключения выходы и входы в здания судов. Так, чтобы никто не мог войти внутрь.
Никол Пашинян
премьер-министр Армении

В Армении с апреля прошлого года проходили акции протеста, организованные оппозицией, которая выступала против избрания премьер-министром бывшего президента Сержа Саргсяна. Бывший глава государства был вынужден подать в отставку. После этого на пост главы правительства был избран лидер оппозиции Никол Пашинян.

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