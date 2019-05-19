22:01 (мск), источник: РИА Новости
Пашинян объявил о «втором этапе революции» в Армении
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
«Завтра я объявлю о втором самом главном этапе революции в Армении. Я с нетерпением жду общенациональной поддержки», — написал глава государства.
Президент также призвал граждан страны блокировать работу судов.
Блокируем все без исключения выходы и входы в здания судов. Так, чтобы никто не мог войти внутрь.
В Армении с апреля прошлого года проходили акции протеста, организованные оппозицией, которая выступала против избрания