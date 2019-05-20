Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Нож» в спину Лазареву: что произошло перед финалом Евровидения
В Египте подорван туристический автобус; много раненых
Норвежские психологи выяснили, кто чаще занимается сексом
От Галкина до Меладзе: реакция звезд на отмену итогов «Голоса»
Как вырастут цены на жилье после 1 июля
Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствахАмериканского писателя, предпринимателя и бизнес-тренера обвинили в сексуальных домогательствах его бывшие последовательницы и помощницы
Инаугурация Зеленского: что заявили в Кремле о приглашении Путину
«Кто ж знал, что они грохнут Канаду 7:4»: эксперт
Названа стоимость накрутки голосов за дочь Алсу на «Голосе»
Светлана Пермякова привела сестру на «Модный приговор»
Военные США применили лазерное оружие (фото)
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Классика и много черного: как одевается Анджелина Джоли
Шэрон Стоун, Рики Мартин и Киану Ривз на вечере в Лос-Анджелесе
Тысячи российских водителей клюнули на классическую схему обмана
Названы лучшие автомобили года в России
Украинский генерал оценил последствия военного столкновения с РФ
Авианосцам США нашли путь к Крыму
Фоторепортажи
8«Наводить мосты»
11Скончался Сергей Доренко
08:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия инициировала экстренную встречу СБ ООН в связи с принятием на Украине закона о языке

Совет Безопасности (СБ) ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона о госязыке.

Встреча пройдет в понедельник, 20 мая, в 15:00 (22:00 мск). Инициатором ее проведения выступила Москва.

Читайте также
Команда Зеленского сочла кнутом закон об исключительности украинского языка

«Завтра по нашей инициативе состоится встреча СБ, речь пойдет о законе об украинском языке. Мы считаем, что он противоречит букве и духу Минских договоренностей, которые утверждены Советом», — сообщил ТАСС первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Заседание будет открытым для журналистов.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий использование государственного языка во всех сферах жизни, за исключением личного общения и религии, на прошлой неделе. По словам господина Порошенко, новый закон направлен «на сохранение украинской государственности».

 «В Донецке меня ненавидели, потому что я была за Украину»
Фейковые голоса. Как победила дочь Алсу в шоу «Голос. Дети»
В колонии Таджикистана в ходе бунта погибли более 30 человек
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
Победу Лоуренса на «Евровидении» не аннулируют
Шантаж интимными фото в России приобрел массовый характер
Мошенники нашли новый способ украсть деньги с карты
Исследование: 68% стюардесс подвергались физическому насилию
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Россия продолжает побеждать, определены 6 четвертьфиналистов ЧМХ Сборная России остается единственной непобежденной командой на турнире
Hi-Tech
AliExpress приходит в «Пятерочку» Теперь возле дома можно будет купить хлеб и новые чехлы на телефон.
Кино
От Галкина до Меладзе: реакция звезд на отмену итогов «Голоса» Звезды прокомментировали аннулирование результатов вокального телешоу
Авто
В Москве после ДТП Audi разорвало на две части (фото) Водитель Audi Q7 не справился с управлением, автомобиль выбросило на обочину, где машина врезалась в опору уличного освещения. В итоге внедорожник разорвало на две части. Известно, что водитель автомобиля с места ДТП скрылся
Недвижимость
Тысячи чиновников переехали в «Москва-сити». Как это выглядит
Под Москвой нашли дачи стоимостью пять тысяч рублей в месяц
Ученые рассмотрели уборку квартиры под микроскопом
Пять культовых предметов быта из 60-х
Дети
Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали трогательные фото подросших детей Вся семья помогала герцогине в подготовке к садовой выставке
Леди
Aliexpress: 15 лучших купальников. Купи и радуйся (фото) Мы изучили Aliexpress и выбрали самые красивые купальники, которые можно купить прямо сейчас.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь