08:55 (мск), источник: Коммерсантъ
Россия инициировала экстренную встречу СБ ООН в связи с принятием на Украине закона о языке
Совет Безопасности (СБ) ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона о госязыке.
Встреча пройдет в понедельник, 20 мая, в 15:00 (22:00 мск). Инициатором ее проведения выступила Москва.
«Завтра по нашей инициативе состоится встреча СБ, речь пойдет о законе об украинском языке. Мы считаем, что он противоречит букве и духу Минских договоренностей, которые утверждены Советом», — сообщил ТАСС первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Заседание будет открытым для журналистов.
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий использование государственного языка во всех сферах жизни, за исключением личного общения и религии, на прошлой неделе. По словам господина Порошенко, новый закон направлен «на сохранение украинской государственности».