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10:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян упрекнули в женитьбе ради застолья

В Госдуме раскритиковали молодых россиян за безответственность в вопросах заключения брака и упрекнули в женитьбе ради свадебного торжества. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, передает агентство «Москва» в понедельник, 20 мая.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, молодые россияне не берут на себя ответственность за развод, поскольку для них важнее праздник, устраиваемый на деньги родителей. Плетнева отметила, что причина такого поведения — в «отсутствии воспитания».

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Также парламентарий раскритиковала гражданские браки. «Это просто сожительство, чаще всего — временное», — заявила она. Если такое «сожительство» заканчивается регистрацией брака, то, по крайней мере, дети будут защищены, отметила Плетнева.

Кроме того, по словам парламентария, в комитет часто поступают жалобы по вопросам алиментов. «Это же кошмар просто», — подчеркнула она (по данным Верховного суда на 2017 год, россияне задолжали бывшим супругам выплаты по алиментам на сумму более 100 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»).

При этом, комментируя инициативу законодательно приравнять гражданские браки к официальным после пяти лет совместного проживания партнеров, Плетнева констатировала, что в комитете никогда не поддержат «непонятно что».

В заключение парламентарий добавила, что следует чествовать проживших много лет в браке супругов и материально поощрять их.

Ранее Плетнева предложила бороться с разводами со школы. Для этого она предложила вернуть в российские школы курс этики и психологии семейной жизни, который имел место в советское время. Плетнева добавила, что сама преподавала этот курс и знает, что школьники с интересом относились к подобным урокам.

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