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10:13 (мск), источник: Ведомости

В Киеве началась инаугурация Зеленского

В Киеве в 10 утра (время совпадает с московским) началась инаугурация в президенты Владимира Зеленского. По Конституции Украины она проходит в здании Верховной рады.

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Зеленский пришел в здание Рады через Мариинский парк. На подходе к парламенту его встречали сторонники. Некоторым из них Зеленский «дал пять», с другими обнимался и делал селфи. Избранный президент Украины также остановился на несколько минут, чтобы пообщаться с собравшимися. На вопрос о настроении, он ответил: «Да, нормально!».

На территории парка на больших экранах будет транслироваться церемония инаугурации.

С шести часов утра в Киеве наблюдаются автомобильные пробки. В связи с инаугурацией перекрыты дороги в центре города. Ближайшая к Раде станция метро «Арсенальная» закрыта на вход.

Во время загрузки произошла ошибка.

Зеленский выиграл выборы президента по итогам второго тура 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник — действующий президент Петр Порошенко — 24,45% голосов.

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