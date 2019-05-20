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13:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Дональда Трампа заподозрили в отмывании денег

Компании президента США могли использовать для этого счета в Deutsche Bank.

Источник: Reuters

В США продолжают искать информацию о возможном иностранном вмешательстве в предвыборную кампанию Дональда Трампа. На этот раз СМИ сообщили, что департамент Deutsche Bank, отвечающий за противодействие отмыванию денег, еще в 2016 и 2017 годах потребовал проверить информацию о международных финансовых трансакциях, совершенных Дональдом Трампом и его зятем Джаредом Кушнером, но руководство банка отвергло эту просьбу. По данным газеты The New York Times (NYT), компьютерная система банка отметила эти трансакции подозрительными, но руководство финансового учреждения решило не отправлять эти сведения для проверки в Министерство финансов США.

О том, что одно из подразделений Deutsche Bank посчитало подозрительными финансовые трансакции, совершенные в том числе ныне не существующим Trump Foundation, газете NYT сообщили пятеро бывших и действующих сотрудников банка. По их словам, компьютерная система финансового учреждения посчитала эти трансакции подозрительными, и, согласно внутренним правилам, информация о них должна была быть передана в Министерство финансов США для последующей проверки.

Подробностей о денежных переводах газета не приводит, сообщая лишь, что некоторые из них совершались между компаниями, аффилированными с Trump Foundation. Ряд переводов также были сделаны на счета иностранных компаний и частных лиц «в других государствах».

Бывшие сотрудники банка заявили газете, что решение скрыть информацию о подозрительных трансакциях противоречит обычной политике банка.
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«Вы даете им всю информацию, а затем рекомендуете совершить некие шаги, но ничего не происходит», — сообщила газете бывшая сотрудница банка Тамми Масфадден. По ее словам, она была уволена после того, как пожаловалась на бездействие руководства банка и направила несколько жалоб в надзорные органы.

В самом Deutsche Bank в ответ на запрос вашингтонского издания The Hill заявили, что «очень серьезно» относятся к информации о возможном отмывании денег. В свою очередь, представитель The Trump Organization сообщила, что ей ничего не известно о каких-либо подозрительных финансовых переводах, связанных с этим банком. «Сейчас мы не располагаем действующими счетами в Deutsche Bank», — подчеркнула Аманда Миллер. С подобным заявлением выступила и представитель компаний Джареда Кушнера Карен Забарски, уточняя: зять президента «уже давно» не имел никаких отношений с банком.

Как напоминают американские СМИ, Deutsche Bank — основная финансовая организация, с которой работали компании, связанные с бизнес-империей Дональда Трампа.
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Однако в связи с поиском информации о возможном иностранном влиянии на будущего президента в ходе предвыборной кампании данные о банковских переводах могут также оказаться приобщены к делу. В рамках расследования о «возможном иностранном вмешательстве в политический процесс в США» Конгресс также запросил информацию о личных финансах президента. Но пока и банки, и клиенты молчат, а в конце апреля президент США Дональд Трамп и члены его семьи, а также компании Trump Organization и Donald J. Trump Revocable Trust, управляющие финансами семьи президента, подали иск против Deutsche Bank и Capital One с тем, чтобы запретить тем раскрывать детали.

В материале же NYT недвусмысленно намекается, о каких подозрительных трансакциях могла идти речь. «Двое бывших сотрудников сообщили, что подняли вопрос о трансакциях с участием компаний, связанных с видными россиянами, — пишет газета.— Но у сотрудников сложилось впечатление, что банк не хотел расстраивать важных клиентов».

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