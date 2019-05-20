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12:11 (мск), источник: Forbes

«Сделаю все, чтобы украинцы не плакали». Главное из инаугурационной речи Зеленского

Новый президент Украины пообещал остановить войну на востоке страны и на русском языке назвал жителей Донбасса своими.

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Владимир Зеленский выступил в Верховной раде со своей первой речью в качестве главы государства. Forbes выбрал главное из выступления нового украинского лидера:

«Вспомните исландскую сборную на чемпионате мира. Мы должны стать исландцами в футболе, израильтянами в обороне, швейцарцами в умении жить друг с другом. И наше самое первое задание — прекращение огня в Донбассе».

Меня часто спрашивали, а на что вы готовы для остановки огня? Я готов даже потерять свой пост, только чтобы наступил мир. Не теряя наши территории, никогда.

«Не мы начали эту войну, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу. Но, я уверен, началом этого диалога должно стать возвращение всех украинских пленных».

«Следующее, с чем предстоит иметь дело — вернуть территории, хотя нельзя утратить то, что и так свое. А это Крым и Донбасс».

«Но нам нужно возвращать не только территории, но и людей, которые остались на этих территориях. Предыдущая власть о них забыла. Но мы все украинцы».

Не существует больших или меньших, правильных или неправильных, все украинцы. От Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Симферополя, во Львове, в Харькове, в Донецке, в Днепре, в Одессе — мы все украинцы и мы должны быть едины, потому что только тогда мы сильные.

«Жители Донбасса, вы не чужие для Украины» (эту часть речи Зеленский произнес на русском языке).

Дорогой народ, в течение своей жизни я пытался делать все, чтобы украинцы улыбались, это ощущал сердцем, это была не моя работа, это была моя миссия. Следующие пять лет я сделаю все, чтобы вы украинцы не плакали.

«Да, мы выбрали путь в Европу, но Европа не где-то там, Европа здесь. Это наша общая мечта. Но у нас есть и общая боль: каждый из нас погиб на Донбассе. И каждый день мы теряем каждого из нас, и каждый из нас — переселенец. И каждый из нас является трудовым мигрантом, кто не нашел способа зарабатывать дома, а нашел ее на чужбине».

«Сегодня я обращаюсь ко всем украинцам в мире: нас 65 млн, тех, кто родился на украинской земле, украинцы в Азии и Африке, Европе. Все, кто готовы строить новую сильную успешную Украину, всем этим людям я готов предоставить украинское гражданство. Сувениров не нужно везти из-за границы, привезите свои знания, опыт и ментальные ценности».

Позвольте мне сейчас процитировать одного американского актера, который стал американским президентом: «Правительство не решает наших проблем, правительство и есть наша проблема».
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«Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит, что ничего нельзя сделать. Вы можете взять бумагу и ручку, чтобы освободить места для будущих поколений».

«Мое избрание доказывает, что граждане устали от системных политиков, мы создаем страну других возможностей, где есть честные прозрачные правила игры и закон один для всех».

«Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих портретов, потому что президент не идол, президент это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и принимая каждое решение, смотрите им в глаза.

«Украинцы ждут не слов, а действий. Поэтому депутаты, вы сами назначили инаугурацию на понедельник, я в этом вижу плюс. Это значит, что сегодня вечеринок не будет, будем работать. Поэтому я прошу вас отменить закон о депутатской неприкосновенности, принять закон о незаконном обогащении и об уголовной ответственности за незаконное обогащение».

«Также прошу освободить от должности главу СБУ и министра обороны. У вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе».

«Я распускаю Верховную раду восьмого созыва».

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