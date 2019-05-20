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15:17 (мск), источник: РАПСИ

Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Джулиана Ассанжа

МОСКВА, 20 мая — РАПСИ. Запрос о выдаче ордера на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в рамках дела об изнасиловании будет рассмотрен судом, указывается на сайте прокуратуры Швеции.

Источник: Reuters

«Если окружной суд Уппсалы удовлетворит запрос обвинения, начнется подготовка Европейского ордера на задержание Ассанжа и на последующую передачу шведским властям», — говорит в заявлении заместитель главы прокуратуры Ева-Мари Перссон,

Уголовное дело в Швеции против основателя WikiLeaks было возобновлено в середине мая после того как Ассанжу было отказано в дальнейшем пребывании на территории посольства Эквадора и он был арестован британскими властями.

В настоящий момент Ассанж отбывает 11,5-месячный срок в Великобритании.

Изначально решение прекратить расследование было принято в мае 2017 года ввиду невозможности обеспечить личное присутствие Ассанжа в суде, как того требовала прокуратура.

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Доставить обвиняемого, который с 2012 года находился на территории посольства Эквадора, в суд Швеции не представлялось возможным, поскольку на него не распространялось действие Европейского ордера на арест, на основании которого осуществляется экстрадиция между государствами-членами Европейского Союза.

При этом срок исковой давности по делу об изнасиловании в Швеции истекает 17 августа 2020 года.

Между тем в США основатель WikiLeaks подозревается в сговоре, результатом которого стала утечка секретных военных и дипломатических материалов в 2010 году. На этом основании в Великобританию также был направлен запрос о выдаче Ассанжа Соединенным Штатам.

Стало также известно, что в ближайшее время посольство Эквадора передаст прокуратуре США личные вещи Ассанжа, в том числе юридическую и медицинскую документацию, электронные устройства и ряд рукописей, сообщает The Guardian.

В свою очередь, представителям ООН и адвокатам WikiLeaks было отказано в доступе к личным вещам Ассанжа.

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Пытки и убийства иракских военнопленных, сговор Хиллари Клинтон и Демпартии США, тотальная киберслежка ЦРУ — что стало явным благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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