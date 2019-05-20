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13:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Подсчитаны выполненные за семь лет поручения Путина

За последние семь лет из 17,5 тысячи поручений президента России Владимира Путина было выполнено 86 процентов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник, 20 мая. Его слова приводит ТАСС.

Источник: AP 2019
Представитель Кремля пояснил, что в первоначальный срок исполняются около 47 процентов поручений, остальные продлеваются после согласования с администрацией президента.
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15 мая Песков заверил журналистов в том, что Кремль хорошо знает тех чиновников, которые вовремя не выполняют поручения главы государства.

Он заявил об этом, комментируя критические замечания премьер-министра Дмитрия Медведева в отношении федеральных и региональных властей из-за неисполнительности. По его словам, они часто срывают сроки выполнения поручения «из-за разгильдяйства».

В мае Путин потребовал сократить количество переносов контрольных сроков реализации нацпроектов. Он также поручил правительству совместно с администрацией обеспечить их информационное сопровождение.

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