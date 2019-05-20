13:28 (мск), источник: Lenta.Ru
Подсчитаны выполненные за семь лет поручения Путина
За последние семь лет из 17,5 тысячи поручений президента России Владимира Путина было выполнено 86 процентов, сообщил
15 мая Песков заверил журналистов в том, что Кремль хорошо знает тех чиновников, которые вовремя не выполняют поручения главы государства.
Он заявил об этом, комментируя критические замечания
В мае Путин потребовал сократить количество переносов контрольных сроков реализации нацпроектов. Он также поручил правительству совместно с администрацией обеспечить их информационное сопровождение.