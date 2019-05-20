В Huawei прокомментировали ситуацию с Google

Отмечается, что владельцы смартфонов и планшетов Huawei и Honor продолжат получать обновления безопасности и сервисное обслуживание. Это касается в том числе гаджетов, которые до сих пор находятся в продаже по всему миру.
«Компания Huawei внесла существенный вклад в развитие и рост Android в мире. Будучи одним из ключевых глобальных партнеров Android, мы тесно работали с их платформой с открытым исходным кодом, чтобы создать экосистему в интересах как пользователей, так и отрасли», — говорится в тексте.
Представители Huawei подчеркнули, что компания продолжит работать на благо пользователей во всем мире.
Так, Huawei ограничат доступ к технологиям и программному обеспечению американской корпорации. Владельцы смартфонов китайской компании не будут получать обновления операционной системы Android и не смогут пользоваться такими приложениям, как Google Play и Gmail.
Позднее представители Google заявили, что Google Play и Google Play Protect продолжат функционировать у пользователей, которые уже приобрели продукцию Huawei.