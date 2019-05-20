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15:36 (мск), источник: РИА Новости

В Huawei прокомментировали ситуацию с Google

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В китайской компании Huawei прокомментировали решение американской корпорации Google приостановить сотрудничество. Текст заявления компании приводит издание The Verge.

Источник: РИА Новости

Отмечается, что владельцы смартфонов и планшетов Huawei и Honor продолжат получать обновления безопасности и сервисное обслуживание. Это касается в том числе гаджетов, которые до сих пор находятся в продаже по всему миру.

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«Компания Huawei внесла существенный вклад в развитие и рост Android в мире. Будучи одним из ключевых глобальных партнеров Android, мы тесно работали с их платформой с открытым исходным кодом, чтобы создать экосистему в интересах как пользователей, так и отрасли», — говорится в тексте.

Представители Huawei подчеркнули, что компания продолжит работать на благо пользователей во всем мире.

Ранее Reuters сообщило, что Google прекращает бизнес-сотрудничество с Huawei, так как она попала в черный список правительства США.

Так, Huawei ограничат доступ к технологиям и программному обеспечению американской корпорации. Владельцы смартфонов китайской компании не будут получать обновления операционной системы Android и не смогут пользоваться такими приложениям, как Google Play и Gmail.

Позднее представители Google заявили, что Google Play и Google Play Protect продолжат функционировать у пользователей, которые уже приобрели продукцию Huawei.

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