Пашинян пригрозил судам Армении «хирургическим вмешательством»

14:53 (мск), источник: Lenta.Ru
По словам Пашиняна, в течение последнего года в стране сформировалась исполнительная и законодательная власть, пользующаяся доверием народа, однако судебная система страны все еще остается проблемой, а решения судей вызывают «волнения в обществе». В связи с этим премьер анонсировал ряд «хирургических вмешательств» в работу судебной системы страны, которые позволят ей избавиться от «теневых вмешательств со стороны прежней коррупционной системы».
Среди планируемых реформ Пашинян анонсировал открытость биографии и связей каждого судьи, увольнение судей, вынесших приговоры с грубым нарушением прав граждан, предложение добровольной отставки судьям, которые «не могут быть беспристрастными», внедрение механизмов «переходного правосудия».
По мнению премьера, для этого необходима соответствующая законотворческая работа в Национальном собрании страны вплоть до внесения изменений в конституцию, которые могут быть приняты на всенародном референдуме.
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