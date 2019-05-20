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14:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Пашинян пригрозил судам Армении «хирургическим вмешательством»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал масштабную реформу судебной системы страны. Об этом сообщает агентство NEWS.am.

Источник: РИА "Новости"

По словам Пашиняна, в течение последнего года в стране сформировалась исполнительная и законодательная власть, пользующаяся доверием народа, однако судебная система страны все еще остается проблемой, а решения судей вызывают «волнения в обществе». В связи с этим премьер анонсировал ряд «хирургических вмешательств» в работу судебной системы страны, которые позволят ей избавиться от «теневых вмешательств со стороны прежней коррупционной системы».

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Среди планируемых реформ Пашинян анонсировал открытость биографии и связей каждого судьи, увольнение судей, вынесших приговоры с грубым нарушением прав граждан, предложение добровольной отставки судьям, которые «не могут быть беспристрастными», внедрение механизмов «переходного правосудия».

По мнению премьера, для этого необходима соответствующая законотворческая работа в Национальном собрании страны вплоть до внесения изменений в конституцию, которые могут быть приняты на всенародном референдуме.

Ранее 20 мая сторонники Пашиняна заблокировали входы в суды по всей Армении, в том числе здание Верховного судебного совета. Демонстранты следуют призыву премьера, который прозвучал после того, как суд освободил из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна. За него поручились бывший президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян и его предшественник Аркадий Гукасян. Данное решение суда вызвало резкое недовольство среди сторонников действующей власти.

Кочаряна арестовали 27 июля 2018 года по обвинению в свержении конституционного строя. Менее чем через месяц его выпустили из-под стражи под подписку о невыезде, однако затем снова поместили под стражу после жалобы Генпрокуратуры.

Дело против бывшего главы государства касается событий 1—2 марта 2008 года. Кочарян ввел в стране чрезвычайное положение и разогнал протестующих сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который принимал участие в выборах 2008 года, но проиграл. Тогда погибли 10 человек, многие получили ранения. За разгоном демонстраций начались аресты лидеров оппозиции.

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