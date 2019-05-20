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17:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Стали известны доходы Зеленского за 2018 год

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины опубликовало декларацию о доходах президента страны Владимира Зеленского. Она размещена на сайте ведомства.

Источник: Reuters

В 2018 году Зеленский задекларировал 9,7 миллиона гривен (около 370 тысяч долларов) доходов, а также дом, квартиру и номера в отеле.

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Почти половина средств (4,2 миллиона гривен (около 160 тысяч долларов)) заработана по основному месту работы в студии «Квартал 95». 5,5 миллиона гривен (около 210 тысяч долларов) он получил из других источников доходов.

Президент является собственником дома в Киеве площадью 353 квадратных метра, квартиры в 131 квадратный метр, земельного участка площадью 1200 квадратных метра, двух парковочных мест. Кроме того, в собственности Зеленского находятся несколько квартир в Италии, квартира в Великобритании и доля в гостиничных номерах в Грузии.

У Зеленского также есть 190 тысяч долларов и 107 тысяч евро наличными, а на банковских счетах — 440 тысяч долларов, 1 миллион гривен (около 38,2 тысячи долларов) и 130 тысяч долларов.

За аналогичный период экс-президент Украины Петр Порошенко задекларировал 1,3 миллиарда гривен (46,7 миллиона долларов) доходов. К концу 2017-го украинский лидер указал в декларации доход в 16,3 миллиона гривен (586,3 тысячи долларов).

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