20:50 (мск), источник: Интерфакс Россия
Медведев ожидает создания нормальной туристической инфраструктуры на Курилах
20 мая.
«Курилы — место такое интересное. Там абсолютно не было никаких туристических возможностей, никаких отелей еще совсем недавно. Я надеюсь, что изменения в правилах деятельности ТОР “Курилы” приведет к созданию нормальной туристической инфраструктуры, в которой заинтересованы и граждане РФ, и иностранцы, которые посещают эти интересные острова, принадлежащие нашей стране», — сказал Медведев на совещании с
Он отметил, что подписал документ, вносящий изменения в работу территории опережающего развития «Курилы». «Мы ее несколько лет назад создали, сейчас приняли решение о расширении за счет присоединения новых участков», — сказал премьер.
«По результатам реализации новых проектов общий объем инвестиций на островах Шикотан и Парамушир превысит 6 млрд рублей. Дополнительно будет создано 240 новых рабочих мест», — сказал