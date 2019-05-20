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20:50 (мск), источник: Интерфакс Россия

Медведев ожидает создания нормальной туристической инфраструктуры на Курилах

20 мая. Interfax-Russia.ru — Премьер-министр Дмитрий Медведев надеется, что после расширения территории опережающего развития (ТОР) «Курилы», на этих российских островах будет создана хорошая инфраструктура для туристов.

Источник: РИА "Новости"

«Курилы — место такое интересное. Там абсолютно не было никаких туристических возможностей, никаких отелей еще совсем недавно. Я надеюсь, что изменения в правилах деятельности ТОР “Курилы” приведет к созданию нормальной туристической инфраструктуры, в которой заинтересованы и граждане РФ, и иностранцы, которые посещают эти интересные острова, принадлежащие нашей стране», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

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Он отметил, что подписал документ, вносящий изменения в работу территории опережающего развития «Курилы». «Мы ее несколько лет назад создали, сейчас приняли решение о расширении за счет присоединения новых участков», — сказал премьер.

Вице-премьер Юрий Трутнев пояснил, что расширение ТОР связано с четырьмя новыми проектами: по строительству туристических объектов, рыбокомбината, судоремонтного завода и стройкомпании.

«По результатам реализации новых проектов общий объем инвестиций на островах Шикотан и Парамушир превысит 6 млрд рублей. Дополнительно будет создано 240 новых рабочих мест», — сказал вице-премьер.

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