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10Инаугурация Владимира Зеленского
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21:55 (мск), источник: РИА Новости

Кадыров сравнил Зеленского с Лениным

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Лениным. Так политик прокомментировал у себя в Telegram выступление украинского лидера во время инаугурации.

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Сегодня в Киеве состоялась церемония инаугурации Зеленского, в ходе которой президент объявил о роспуске Верховной рады. По закону перед подписанием соответствующего указа глава государства обязан провести консультации со спикером и вице-спикерами Рады, а также главами фракций. В числе первоочередных задач Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе, а также возвращение под контроль Киева Донбасса и Крыма.

«Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. И с первой же минуты выдал украинцам, проживающим на всем земном шаре, больше обещаний, чем Владимир Ленин в 1917 году рабочим и крестьянам», — написал Кадыров.

Он добавил, что подобного рода заявления скорее напоминают предвыборные обещания, однако действующему главе государства стоит воздерживаться от подобных слов, «в реальность которых он и сам не верит».

Крым стал российским после референдума в 2014 году. Более 95 процентов жителей проголосовали за вхождение в состав России. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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