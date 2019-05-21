03:03 (мск), источник: РИА Новости
Порошенко переехал из администрации президента в офис партии
КИЕВ — РИА Новости.
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КИЕВ — РИА Новости.
«Переехал в прозрачный офис. Встретился с хорошими друзьями Украины — американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом», — написал Порошенко в твиттере.
В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского. В ходе торжественного заседания в Верховной раде он принес присягу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении Зеленского в должность президента.
Тепла зустріч з американським сенатором Рональдом Джонсоном та послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом pic.twitter.com/MBoVzvFg6Y— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 мая 2019 г.
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