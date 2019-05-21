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03:03 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко переехал из администрации президента в офис партии

КИЕВ — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко покинул администрацию главы государства в Киеве, теперь он будет работать в офисе своей партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность».

Источник: РИА Новости

«Переехал в прозрачный офис. Встретился с хорошими друзьями Украины — американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом», — написал Порошенко в твиттере.

В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского. В ходе торжественного заседания в Верховной раде он принес присягу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении Зеленского в должность президента.

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