Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

«США — мощный и очень серьезный партнер для Украины, прежде всего — в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем, поэтому нам нужна ваша помощь», — заявил Зеленский.
Президент Украины также поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на скорую встречу. Он подчеркнул важность дальнейшего развития украинско-американского партнерства, прежде всего — путем сотрудничества в энергетической сфере и углубления взаимодействия в сфере безопасности.
Зеленский 20 мая вступил в должность президента Украины. На его инаугурацию приехали министр энергетики США Рик Перри, спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер и сенатор Рон Джонсон. Представителей России на церемонию не пригласили.
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