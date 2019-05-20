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20 мая, источник: Ведомости

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России, сообщается на сайте украинского президента.

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«США — мощный и очень серьезный партнер для Украины, прежде всего — в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем, поэтому нам нужна ваша помощь», — заявил Зеленский.

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Президент Украины также поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на скорую встречу. Он подчеркнул важность дальнейшего развития украинско-американского партнерства, прежде всего — путем сотрудничества в энергетической сфере и углубления взаимодействия в сфере безопасности.

Зеленский 20 мая вступил в должность президента Украины. На его инаугурацию приехали министр энергетики США Рик Перри, спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер и сенатор Рон Джонсон. Представителей России на церемонию не пригласили.

Украинский политолог о первой речи Зеленского-президента
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20 мая© Ньюстюб
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