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20 мая, источник: РИА Новости

Совбез ООН отказался внести в повестку вопрос об украинском законе о языке

ООН, 20 мая — РИА Новости. Совбез ООН отказался голосованием вносить в повестку заседания вопрос о законе о языке на Украине, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: Reuters

«За проголосовали 5 стран, против — 6, воздержались — 4, таким образом, вопрос не может быть внесен в повестку», — заявил председатель Совбеза постпред Индонезии Диан Трианшах Джани.

В мае бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

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Парламент Украины принял этот закон в конце апреля, но оппозиционеры внесли постановление об отмене. По их мнению, при рассмотрении была нарушена процедура его принятия, а само решение не отвечает конституции. Однако Рада отказалась отменять этот закон.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее раскритиковал украинский закон о языках. По его словам, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински граждан и «изгоев», возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.

Россия запросила представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира и структуры Совета Европы об оценке этого закона. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, закон предусматривает исключения для английского и других языков ЕС — «это означает, что единственный объект атаки — это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной».

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20 мая© Ньюстюб
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