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00:43 (мск), источник: "Российская газета"

Представитель Британии грубо прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

Выступление постпреда России в ООН Василия Небензи на Совете безопасности организации было бесцеремонно прервано заместителем постоянного представителя Великобритании Джонатаном Алленом.

Источник: РИА "Новости"

Он прокричал в адрес председателя Совбеза — постпреда Индонезии Диана Трианшаха Джани — требование остановить выступление российского дипломата, перебив Небензю на полуслове. Небензя в этот момент пытался донести до присутствующих важность рассмотрения вопроса «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Чуть ранее члены Совбеза проголосовали против внесения этой темы в повестку заседания.

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«[Закон], по нашему твердому убеждению, прямо нарушает букву и дух комплекса мер по реализации минских договоренностей, которые Совет безопасности одобрил и поддержал резолюцией 2202 от февраля 2015 года», — сказал Небензя.

«Господин председатель, совет уже проголосовал по вопросу», — прокричал с места Аллен.

Он добавил, что «есть правило и время выступления».

«Я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитель следовал этим правилам и ограничил свои замечания», — цитирует апелляцию Аллена к Джани РИА Новости.

Отметим, что председатель не стал ограничивать Небензю и вновь передал ему слово.

Василий Небензя: украинский закон о языке нарушает минские договоренности
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