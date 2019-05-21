Представитель Британии грубо прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

Он прокричал в адрес председателя Совбеза — постпреда Индонезии Диана Трианшаха Джани — требование остановить выступление российского дипломата, перебив Небензю на полуслове. Небензя в этот момент пытался донести до присутствующих важность рассмотрения вопроса «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Чуть ранее члены Совбеза проголосовали против внесения этой темы в повестку заседания.
«[Закон], по нашему твердому убеждению, прямо нарушает букву и дух комплекса мер по реализации минских договоренностей, которые Совет безопасности одобрил и поддержал резолюцией 2202 от февраля 2015 года», — сказал Небензя.
«Господин председатель, совет уже проголосовал по вопросу», — прокричал с места Аллен.
Он добавил, что «есть правило и время выступления».
«Я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитель следовал этим правилам и ограничил свои замечания», — цитирует апелляцию Аллена к Джани РИА Новости.
Отметим, что председатель не стал ограничивать Небензю и вновь передал ему слово.