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07:08 (мск), источник: РИА Новости

На Украине предложили способ не дать российской делегации вернуться в ПАСЕ

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Киеву нужна «максимальная мобилизация» депутатов для полноценного участия украинской делегации в ПАСЕ, чтобы не допустить возвращения России в организацию. Об этом заявил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью «Укринформу».

Источник: РИА Новости

Кулеба отметил, что Киеву необходимо обеспечить полноценную работу делегации в ПАСЕ, несмотря на предстоящие внеочередные выборы в Верховную раду.

Он заявил, что «финальные бои» за восстановление российской делегации в ПАСЕ пройдут именно в следующем месяце.

«Наши оппоненты настроены любой ценой довести дело до конца. Россияне также понимают, что это их шанс. Поэтому сейчас нужна максимальная мобилизация наших парламентариев именно на июньскую сессию», — сказал Кулеба.

Постпред добавил, что самыми значимыми датами для украинской делегации будет 3 июня, когда состоится заседание регламентного комитета ПАСЕ, а также сама Ассамблея с 24 по 28 июня.
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В 2014 году российских представителей лишили ряда прав в ПАСЕ из-за позиции по Крыму, после чего Москва приостановила выплату взносов в организацию, а это привело Парламентскую ассамблею к финансовым трудностям.

На апрельской сессии ассамблея большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию снова сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет СЕ.

Кроме того, в пятницу Совет Европы призвал сформировать равноправные условия участия в работе организации для всех ее членов. Сенатор Константин Косачев сообщил, что Россия «будет наблюдать за реакцией на это решение и последующими действиями со стороны ПАСЕ».

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