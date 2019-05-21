На Украине предложили способ не дать российской делегации вернуться в ПАСЕ

Кулеба отметил, что Киеву необходимо обеспечить полноценную работу делегации в ПАСЕ, несмотря на предстоящие внеочередные выборы в Верховную раду.
Он заявил, что «финальные бои» за восстановление российской делегации в ПАСЕ пройдут именно в следующем месяце.
«Наши оппоненты настроены любой ценой довести дело до конца. Россияне также понимают, что это их шанс. Поэтому сейчас нужна максимальная мобилизация наших парламентариев именно на июньскую сессию», — сказал Кулеба.
Постпред добавил, что самыми значимыми датами для украинской делегации будет 3 июня, когда состоится заседание регламентного комитета ПАСЕ, а также сама Ассамблея с 24 по 28 июня.
В 2014 году российских представителей лишили ряда прав в ПАСЕ из-за позиции по Крыму, после чего Москва приостановила выплату взносов в организацию, а это привело Парламентскую ассамблею к финансовым трудностям.
На апрельской сессии ассамблея большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию снова сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет СЕ.
Кроме того, в пятницу Совет Европы призвал сформировать равноправные условия участия в работе организации для всех ее членов. Сенатор Константин Косачев сообщил, что Россия «будет наблюдать за реакцией на это решение и последующими действиями со стороны ПАСЕ».