Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме

Вступивший в понедельник в должность президента Украины Владимир Зеленский назвал первоочередной задачей прекращение огня в Донбассе, а следующим вызовом — возвращение под контроль Киева Крыма и Донбасса.
«Пусть президент Украины обращается к гражданам своей страны, а не заглядывает на соседнее государство. С марта 2014 года Крым официально является территорией Российской Федерации, так решил народ Крыма. И это уже исторический факт, с которым надо смириться настоящему и последующим президентам Украины», — сказал Поклонская РИА Новости.
По ее словам, Зеленскому не стоит повторять ошибок своих предшественников. «Желаю Владимиру Зеленскому успехов в развитии своей страны и налаживании добрососедских отношений с нами — гражданами России», — подчеркнула она.
Ранее в Кремле заявили, что вопроса принадлежности Крыма «не существует и существовать не может», поскольку это один из регионов Российской Федерации.