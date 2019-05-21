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09:20 (мск), источник: РИА Новости

Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости. Воссоединение Крыма с Россией — это исторический факт, с которым надо смириться настоящему и последующим президентам Украины, заявила депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская.

Источник: РИА "Новости"

Вступивший в понедельник в должность президента Украины Владимир Зеленский назвал первоочередной задачей прекращение огня в Донбассе, а следующим вызовом — возвращение под контроль Киева Крыма и Донбасса.

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«Пусть президент Украины обращается к гражданам своей страны, а не заглядывает на соседнее государство. С марта 2014 года Крым официально является территорией Российской Федерации, так решил народ Крыма. И это уже исторический факт, с которым надо смириться настоящему и последующим президентам Украины», — сказал Поклонская РИА Новости.

По ее словам, Зеленскому не стоит повторять ошибок своих предшественников. «Желаю Владимиру Зеленскому успехов в развитии своей страны и налаживании добрососедских отношений с нами — гражданами России», — подчеркнула она.

Ранее в Кремле заявили, что вопроса принадлежности Крыма «не существует и существовать не может», поскольку это один из регионов Российской Федерации.

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