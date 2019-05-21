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10Инаугурация Владимира Зеленского
11:10 (мск), источник: РИА Новости

Зеленский подписал первый указ

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Новый президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в должность в понедельник, подписал первый указ, которым принял на себя полномочия верховного главнокомандующего. Соответствующий документ размещен на сайте президента.

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В понедельник состоялась инаугурация Зеленского. После этого он с трибуны Рады объявил о роспуске парламента.

Согласно закону, перед подписанием этого указа он обязан провести консультации с главой парламента, его заместителями и главами фракций.

Ранее он заявил, что первым его указом будет указ о роспуске Рады.

Отмена указа невозможна

Как заявил судья Окружного административного суда Киева Богдан Санин, отмена указа о роспуске Рады после вступления этого документа в силу будет невозможна.

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«Прямой запрет на такие действия предусмотрен кодексом», — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, также суд не может запретить Центральной избирательной комиссии Украины проводить подготовку к досрочным выборам в Раду в рамках обеспечительных мер по иску.

Санин пояснил, что избирательный процесс в стране начнется на следующий день после публикации указа президента о роспуске парламента. При этом, пока не будет официального указа президента Украины, решение о роспуске не принято.

Судья добавил, что глава государства может распустить парламент, даже если глава Рады, его заместители и лидеры фракций с этим не согласны.

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Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко поддержал заявление Зеленского о роспуске Верховной рады и сообщил, что его партия «Гражданская позиция» готова к выборам.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович также заявил, что ЕС поддержит любое решение Зеленского о роспуске Верховной рады, если оно будет соответствовать воле украинцев и конституции.

«Абсолютно антиконституционный»

Как заявил депутат от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук со ссылкой на информацию из окружения Зеленского, указ о роспуске Рады подпишут во вторник.

По его словам, указ «будет абсолютно антиконституционным, но который в то же время абсолютно поддержан украинцами».

«Досрочные выборы парламента сегодня являются одним из главных требований общества. В то же время голосов для изменения избирательного законодательства в парламенте нет», — заявил депутат.

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