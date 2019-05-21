Австрийская партия свободы поддержит вотум недоверия Курцу

«Со стороны Курца было бы наивно полагать, что мы, партия свободы, после недоверия Курца к нам сами не имеем к нему недоверия. Когда бы ни состоялось экстренное заседание, кто оказывает доверие, тот получает доверие. Кто оказывает недоверие, тот получает недоверие», — заявил Кикль в интервью газете Oesterreich.
Канцлер Австрии Себастьян Курц в понедельник предложил освободить от должностных обязанностей главу МВД Херберта Кикля из Австрийской партии свободы (АПС), работу в коалиции с которой канцлер завершил в субботу на фоне скандала вокруг бывшего вице-канцлера и лидера партии. Курц заявил, что во время событий, запечатленных на видеозаписи с бывшим лидером АПС и бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе, Кикль был генеральным секретарем партии и нес ответственность за ее финансовую проверку.
Кикль в воскресенье обвинил Курца в единоличном развале правительства.
За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиа-активов для влияния на выборы с некой «россиянкой», которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии. Немецкая Welt указала на то, что запечатленная на видео встреча была «ловушкой» для этого политика, выступающего вместе со своей партией АПС за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой.
Штрахе, также назвавший ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с АПС и объявил о досрочных выборах в парламент страны. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен выступил за их проведение в сентябре.