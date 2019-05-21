Состояние Порошенко сократилось до $795 млн. Он потерял много денег за годы президентства

Компания Roshen, основанная в 1996 году, производит кондитерские изделия и стала большим игроком на рынке в Украине. Фабрики Порошенко находятся в России, Литве и Венгрии.
В 2012 году, как пишет Bloomberg, производство составляло 400 тыс. тонн в год, но оно сократилось на четверть после того, как продукцию Порошенко запретили в России.
Другие его активы включают банк, телевизионный канал, страховую компанию и несколько сельскохозяйственных и продовольственных предприятий. Вместо того, чтобы продать компанию Roshen и другие свои активы, как обещал в своей первой предвыборной кампании, он перевел свою долю на слепой траст в начале 2016 года под управлением инвестиционного банка Rothschild.
Президент Украины Петр Порошенко покинул свой пост 20 мая после поражения на выборах, на которых победил художественный руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский.