Венесуэла оценила свои потери от блокады США в $130 млрд

«За 2015−2018 годы общие потери, издержки для венесуэльской экономики в результате экономической блокады, введенной Соединенными Штатами, оцениваются в $130 млрд», — сказал Фария Тортоса на брифинге во вторник.
По его словам, на эти средства экономика Венесуэлы могла бы функционировать девять лет.
Посол в РФ добавил, что в международных банках заблокированы венесуэльские средства на сумму $5 млрд 470 млн. Крупнейшая сумма — более $1,5 млрд — заблокирована в португальском Novo Banco. «В этом банке работала PDVSA (нефтяная компания — ИФ), через него шли все средства, за которые наши предприятия PDVSA продавали нашу нефь», — отметил Фария Тортоса.
В Банке Англии заблокирован еще $1 млрд 323 млн в золоте, в британском банке Clearstream London — еще $517 млн, в американском Citibank — $458 млн, сообщил он. В общей сложности венесуэльские средства заблокированы более чем в 40 банках из 17 стран, сказал посол.