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16:47 (мск), источник: Интерфакс

Венесуэла оценила свои потери от блокады США в $130 млрд

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU — Общий ущерб экономике Венесуэлы в результате экономической блокады США за 2015−2018 годы составил $130 млрд, сообщил венесуэльский посол в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса.

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«За 2015−2018 годы общие потери, издержки для венесуэльской экономики в результате экономической блокады, введенной Соединенными Штатами, оцениваются в $130 млрд», — сказал Фария Тортоса на брифинге во вторник.

По его словам, на эти средства экономика Венесуэлы могла бы функционировать девять лет.

Посол в РФ добавил, что в международных банках заблокированы венесуэльские средства на сумму $5 млрд 470 млн. Крупнейшая сумма — более $1,5 млрд — заблокирована в португальском Novo Banco. «В этом банке работала PDVSA (нефтяная компания — ИФ), через него шли все средства, за которые наши предприятия PDVSA продавали нашу нефь», — отметил Фария Тортоса.

В Банке Англии заблокирован еще $1 млрд 323 млн в золоте, в британском банке Clearstream London — еще $517 млн, в американском Citibank — $458 млн, сообщил он. В общей сложности венесуэльские средства заблокированы более чем в 40 банках из 17 стран, сказал посол.

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