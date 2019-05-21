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12:10 (мск), источник: ТАСС

Хинштейн: законопроект о праве силовиков сбивать нелегальные дроны скоро перевнесут в Думу

Зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции заявил, что законодатели сейчас находятся в стадии окончательного пересогласования текста с каждым из заинтересованных ведомств.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Законопроект, наделяющий сотрудников силовых ведомств правом сбивать использующиеся с нарушением закона беспилотные летательные аппараты (БЛА), находится в стадии согласования с профильными ведомствами и в ближайшее время будет перевнесен в Госдуму. Об этом сообщил во вторник ТАСС зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников на заседании руководителей органов безопасности государств — участников СНГ в Душанбе заявил, что террористы располагают технологиями для применения химоружия с БЛА.

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«Заявление директора ФСБ еще раз подтверждает актуальность нашего законопроекта и необходимость его максимально скорого принятия», — указал Хинштейн.

По его словам, законодатели в настоящее время находятся «в стадии окончательного пересогласования текста с каждым из заинтересованных ведомств, практически со всеми из них этот процесс уже завершен». «Поэтому рассчитываем в ближайшее время скорректированный и уточненный текст перевнести в Госдуму», — проинформировал парламентарий.

При этом он обратил внимание, что перевнесение законопроекта «означает его повторную рассылку, в том числе для получения отзыва правительства». «Поэтому это в любом случае займет еще срок не менее чем полтора месяца», — уточнил Хинштейн. «В то же время мы только поддержим коллег из исполнительной власти, если они рассмотрят наш законопроект в ускоренном порядке. Со своей стороны, мы готовы сделать все максимально оперативно», — добавил зампред профильного думского комитета.

О законопроекте

Законопроект был внесен в январе группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и членом комитета, бывшим директором ФСБ РФ Николаем Ковалевым.

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Согласно пояснительной записке, отраслевые законы, регламентирующие деятельность органов государственной охраны, Росгвардии, МВД России и ФСБ России, «не содержат положений, определяющих полномочия этих органов по предупреждению и пресечению несанкционированного использования БЛА». Речь идет, в частности, о «временном ограничении или запрещении нахождения в отдельных зонах воздушного пространства, уничтожении и повреждении таких БЛА, подавлении или преобразовании сигналов дистанционного управления ими, задержании и доставлении в органы внутренних дел внешних пилотов этих БВС, обнаружении и изъятии всех или отдельных элементов беспилотной авиационной системы».

16 мая Хинштейн сообщил ТАСС о подготовке ряда поправок в текст данного законопроекта. В частности, по его словам, предполагается дать право силовикам уничтожать нелегальные беспилотные аппараты не только в воздухе, но и в воде.

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