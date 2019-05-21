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14:16 (мск), источник: РИА Новости

Кремль рассчитывает, что проект «Северный поток — 2» запустят

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Проект «Северный поток-2» уже во многом реализован, Кремль рассчитывает, что он будет финализирован и запущен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

Ранее агенство Блумберг сообщило, что министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон планирует ввести санкции в отношении «Северного потока-2». Предполагается, что палата представителей и сенат могут подготовить законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте Nord Stream 2.

«Это международный проект, в котором участвует целая группа международных крупных компаний-гигантов. Проект в большой части уже реализован, обеспечено в большой части финансирование этого проекта, и он продвигается достаточно быстрыми темпами. Проект этот в интересах обеспечения энергобезопасности Европы, он в коммерческих интересах европейских производителей, в первую очередь Германии, и он не имеет никакого отношения к политике», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле план на случай введения санкций США в отношении проекта.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что ранее Путин неоднократно высказывался о подобных действиях Вашингтона.

Любые действия, нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать реализации этого проекта являются ничем иным, как неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции, чем собственно уже давно занимаются США, что является неприемлемым не только для нас, но и для многих стран Европы, стран ЕС, о чем они также открыто заявляли.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ
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Он также выразил уверенность, что проект «Северный поток-2» будет запущен.

«Во многом проект уже реализован, и скажем так, есть определенная уверенность в том, что проект будет финализирован и будет запущен в интересах европейских потребителей «голубого топлива», — подчеркнул Песков.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран оператору проекта Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

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