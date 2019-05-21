14:16 (мск), источник: РИА Новости
Кремль рассчитывает, что проект «Северный поток — 2» запустят
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Проект «Северный поток-2» уже во многом реализован, Кремль рассчитывает, что он будет финализирован и запущен, заявил
Ранее агенство Блумберг сообщило, что министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон планирует ввести санкции в отношении «Северного потока-2». Предполагается, что палата представителей и сенат могут подготовить законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте Nord Stream 2.
«Это международный проект, в котором участвует целая группа международных крупных
Любые действия, нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать реализации этого проекта являются ничем иным, как неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции, чем собственно уже давно занимаются США, что является неприемлемым не только для нас, но и для многих стран Европы, стран ЕС, о чем они также открыто заявляли.
Он также выразил уверенность, что проект «Северный поток-2» будет запущен.
«Во многом проект уже реализован, и скажем так, есть определенная уверенность в том, что проект будет финализирован и будет запущен в интересах европейских потребителей «голубого топлива», — подчеркнул Песков.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран оператору проекта Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.