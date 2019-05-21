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12:57 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле считают, что не имеют права вмешиваться в дела «Коммерсанта»

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Кремле считают, что не имеют права вмешиваться в редакционные процессы «Коммерсанта», но знают его сотрудников как талантливых журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

Ранее ряд журналистов «Коммерсанта» объявили, что покидают издание из-за увольнения Ивана Сафронова и Максима Иванова после статьи о возможной смене главы СФ Валентины Матвиенко. По словам главреда Владимира Желонкина, это связано с нарушением редакционных стандартов. Коллектив газеты заявил, что считает давлением на свободу слова увольнение коллег, которое им объяснили требованием акционера. Представитель акционера ИД «Коммерсантъ» Алишера Усманова заявил, что тот не вмешивается в редакционную политику и не принимает решений об увольнении.

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«Безусловно, Кремль следит… Мы также хорошо знаем журналистов, которые фигурируют в этой истории. С Ваней Сафроновым мы работали еще, когда Путин был председателем правительства в Белом доме. Это один из самых талантливых и профессиональных журналистов, которых мы знаем, но вместе с тем все, что происходит между этими журналистами и редакцией — это исключительно корпоративный вопрос этого издания, и мы не считаем себя в праве и не имеем ни малейшего намерения каким-то образом вмешиваться в эти процессы», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, следит ли Кремль за ситуацией вокруг «Коммерсанта» и выработал ли какую-то позицию по отношению к ней.

Отвечая на вопрос о том, не кажется ли Кремлю, что стоит как-то расследовать заявления журналистов «Коммерсанта», которые говорят о якобы давлении со стороны собственника издания, Песков сказал: «Не кажется».

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