В Кремле прокомментировали просьбу Зеленского усилить санкции против РФ

«Пока новаций мы не видим. Это та риторика относительно санкций против России, которая не блещет новизной», — сказал Песков во вторник журналистам.
Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления Зеленского на встрече в понедельник с представителями США и другими участниками его инаугурации о необходимости усиления санкций против России со стороны США.
«А главное, — подчеркнул Песков, — это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемой юго-востока, потому что США не могут выполнить перечень минских договоренностей».
«Этот перечень не может также выполнить Россия. Его должен и может выполнять Киев», — заявил пресс-секретарь президента РФ.