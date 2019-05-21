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14:04 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле прокомментировали просьбу Зеленского усилить санкции против РФ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU — Призыв президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции против России «не блещет новизной» и не поможет урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: AP 2019

«Пока новаций мы не видим. Это та риторика относительно санкций против России, которая не блещет новизной», — сказал Песков во вторник журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления Зеленского на встрече в понедельник с представителями США и другими участниками его инаугурации о необходимости усиления санкций против России со стороны США.

«А главное, — подчеркнул Песков, — это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемой юго-востока, потому что США не могут выполнить перечень минских договоренностей».

«Этот перечень не может также выполнить Россия. Его должен и может выполнять Киев», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

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