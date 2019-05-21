Зеленский объяснил свое решение о роспуске Рады

«Главным аргументом для роспуска Верховной рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%. Это — оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий», — приводит слова Зеленского его пресс-служба.
При этом он отметил, что юридическим основанием для роспуска Рады является отсутствие в ней коалиции с 2016 года.
Кроме того, Зеленский обсудил с парламентариями дату проведения досрочных выборов, которая будет зависеть от того, когда президент издаст указ о роспуске. Помимо этого, на встрече обсуждались поправки в действующее законодательство Украины, отменяющие мажоритарную систему и снижающие проходной барьер с нынешних 5% до 3%.
Зеленский объявил о своем намерении распустить Верховную раду 20 мая во время своей инаугурационной речи. По словам советника украинского президента Андрея Богдана, указ о роспуске Рады будет подписан в ближайшее время, а досрочные выборы в парламент состоятся 21 июля, передавал телеканал «112 Украина».