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14:56 (мск), источник: RNS

Зеленский объяснил свое решение о роспуске Рады

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидерами парламентских фракций и групп заявил, что главным аргументом для принятия решения о роспуске Верховной рады было низкое доверие граждан к ее работе.

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«Главным аргументом для роспуска Верховной рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%. Это — оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий», — приводит слова Зеленского его пресс-служба.

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При этом он отметил, что юридическим основанием для роспуска Рады является отсутствие в ней коалиции с 2016 года.

Кроме того, Зеленский обсудил с парламентариями дату проведения досрочных выборов, которая будет зависеть от того, когда президент издаст указ о роспуске. Помимо этого, на встрече обсуждались поправки в действующее законодательство Украины, отменяющие мажоритарную систему и снижающие проходной барьер с нынешних 5% до 3%.

Зеленский объявил о своем намерении распустить Верховную раду 20 мая во время своей инаугурационной речи. По словам советника украинского президента Андрея Богдана, указ о роспуске Рады будет подписан в ближайшее время, а досрочные выборы в парламент состоятся 21 июля, передавал телеканал «112 Украина».

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09:57 (мск)© Ньюстюб
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