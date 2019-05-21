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16:00 (мск), источник: РИА Новости

Саакашвили намерен строить «успешную Украину» после призыва Зеленского

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что надеется вернуться на Украину после призыва украинского президента Владимира Зеленского возвращаться тем, кто хочет строить страну.

Источник: AFP 2019

Ранее Зеленский пообещал предоставить гражданство всем, кто готов «строить новую, сильную и успешную Украину».

«Мне не нужно гражданство. Меня нужно восстановить в гражданстве Украины. А для начала меня нужно просто допустить на территорию Украины, так как погранвойска получили от Порошенко запрет на мой въезд. Я думаю и надеюсь, что он будет отменен очень быстро. Естественно, я собираюсь в Украину. Я надеюсь, что все эти решения будут приняты в кратчайший срок», — заявил Саакашвили в видеообращении, которое во вторник опубликовал журналист Дмитрий Гордон.

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Саакашвили также сказал, что собирается вернуться на Украину, потому что по отношению к нему была нарушена справедливость. «Это вопрос справедливости, а не политического выбора», — сказал Саакашвили. Он также заявил, что «соскучился по своим друзьям, по многим своим близким» и считает Украину своим вторым домом.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда президент Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив ему гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.

В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.

После выборов в апреле на Украине, которые выиграл Владимир Зеленский, Саакашвили заявил о намерении вернуться в страну. При этом в Государственной пограничной службе Украины заявили, что тот не имеет законных оснований для въезда.

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