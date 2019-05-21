Австрийское правительство развалилось из-за скандала с «россиянкой»

По словам главы государства, он в индивидуальном порядке рассмотрит кандидатуры экспертов, предложенные для заполнения вакансий. Канцлер Австрии Себастьян Курц отметил, что переходное правительство будет работать примерно три месяца.
Политический скандал разгорелся в Австрии 18 мая — за неделю до выборов в Европарламент. Это произошло после публикации немецкими СМИ видео с вице-канцлером и главой АПС Хайнцем-Кристианом Штрахе. На кадрах политик и его помощник Йоханн Гуденус встречаются с якобы племянницей российского олигарха на Ибице. Предполагалось, что она должна была помочь вице-канцлеру победить на выборах, за что он пообещал передать ей часть госзаказов в области строительства.
После произошедшего Штрахе подал в отставку. Он также объяснил, что встречался с гражданкой Латвии, а все происходящее — спланированная акция.