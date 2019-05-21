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18:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Австрийское правительство развалилось из-за скандала с «россиянкой»

Из правительства Австрии ушли все министры, которые являются членами Австрийской партии свободы (АПС), кроме главы МИД Карин Кнайсль. Об этом сообщил президент страны Александр Ван дер Беллен, передает Reuters.

Источник: AP 2019

По словам главы государства, он в индивидуальном порядке рассмотрит кандидатуры экспертов, предложенные для заполнения вакансий. Канцлер Австрии Себастьян Курц отметил, что переходное правительство будет работать примерно три месяца.

Политический скандал разгорелся в Австрии 18 мая — за неделю до выборов в Европарламент. Это произошло после публикации немецкими СМИ видео с вице-канцлером и главой АПС Хайнцем-Кристианом Штрахе. На кадрах политик и его помощник Йоханн Гуденус встречаются с якобы племянницей российского олигарха на Ибице. Предполагалось, что она должна была помочь вице-канцлеру победить на выборах, за что он пообещал передать ей часть госзаказов в области строительства.

После произошедшего Штрахе подал в отставку. Он также объяснил, что встречался с гражданкой Латвии, а все происходящее — спланированная акция.

Следите за развитием темы «Российский скандал» в Австрии
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