17:04 (мск), источник: Lenta.Ru
Кучма посоветовал Зеленскому меньше говорить
Бывший президент Украины Леонид Кучма дал несколько советов новому главе государства Владимиру Зеленскому. В частности,
По мнению Кучмы, будет хорошо, если Зеленский не станет «мастером на все руки», в отличие от своего предшественника на президентском посту Петра Порошенко. «Самое главное — чтобы они (команда Зеленского — прим. “Ленты.ру”) видели и выполняли те вещи, которые обещали. Ведь пять лет назад нам тоже обещали — очень и очень много», — сказал он.
«Сегодня со стороны Российской Федерации пока один язык — ультиматум, другого, к сожалению, нет», — подчеркнул бывший лидер.
В феврале 2018 года Леонид Кучма назвал Украину неполноценным государством, а положение сограждан — ужасным. По его словам, к такому состоянию страну привели депутаты Верховной Рады и «политический бомонд».
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая. На инаугурации он объявил о роспуске Верховной Рады, потребовал от депутатов отставки правительства, отмены депутатской неприкосновенности и принятия закона о незаконном обогащении. После церемонии, в ходе встречи с представителями Белого дома, Зеленский призвал США усилить давление на Москву.
Кучма был президентом Украины в течение двух сроков в 1994—2005 годах, до этого занимал пост