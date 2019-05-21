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17:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Кучма посоветовал Зеленскому меньше говорить

Бывший президент Украины Леонид Кучма дал несколько советов новому главе государства Владимиру Зеленскому. В частности, экс-лидер призвал Зеленского меньше говорить и больше делать, передает телеканал «112 Украина».

Источник: Reuters

По мнению Кучмы, будет хорошо, если Зеленский не станет «мастером на все руки», в отличие от своего предшественника на президентском посту Петра Порошенко. «Самое главное — чтобы они (команда Зеленского — прим. “Ленты.ру”) видели и выполняли те вещи, которые обещали. Ведь пять лет назад нам тоже обещали — очень и очень много», — сказал он.

Кучма добавил, что все проблемы войны и мира сосредоточены в руках президента России Владимира Путина, поэтому никакие контрпредложения по улучшению отношений двух стран не помогут.

«Сегодня со стороны Российской Федерации пока один язык — ультиматум, другого, к сожалению, нет», — подчеркнул бывший лидер.

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В феврале 2018 года Леонид Кучма назвал Украину неполноценным государством, а положение сограждан — ужасным. По его словам, к такому состоянию страну привели депутаты Верховной Рады и «политический бомонд».

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая. На инаугурации он объявил о роспуске Верховной Рады, потребовал от депутатов отставки правительства, отмены депутатской неприкосновенности и принятия закона о незаконном обогащении. После церемонии, в ходе встречи с представителями Белого дома, Зеленский призвал США усилить давление на Москву.

Кучма был президентом Украины в течение двух сроков в 1994—2005 годах, до этого занимал пост премьер-министра страны. С июня 2014 года он является представителем Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

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