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17:20 (мск), источник: Lenta.Ru

У российских полицейских упал уровень жизни

Уровень жизни сотрудников МВД России упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат с 2012 по 2017 годы. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова замглавы министерства Аркадия Гостева.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, денежное содержание сотрудников было увеличено с 1 января 2018 года на четыре процента. Следующая индексация на 4,3 процента запланирована на 1 октября 2019 года.

Гостев также отметил, что МВД сталкивается с хроническим недофинансированием в рамках профильной государственной программы по борьбе с преступностью, которая действует с 2013 года. На нее приходится около 70 процентов всех средств, выделенных ведомству из федерального бюджета.

16 мая сообщалось, что Минфин опубликовал поправки в федеральный бюджет на 2019 год, в которых предусмотрено увеличение доходов и расходов. В частности, на 12,5 миллиарда должны повыситься траты на безопасность и правоохранительную деятельность, при этом шесть миллиардов из них пойдет на финансирование МВД.

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